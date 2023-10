Gàtova está pidiendo ayuda de forma desesperada para encontrar a alguna persona que reactive el horno-pastelería del municipio, el único que tenía y que ahora ya no presta el servicio a los residentes.

El alcalde, Jesús Salmerón, ha iniciado una campaña en redes sociales para ofrecer este aquiler de local que cuenta con toda la maquinaria necesaria para dar el servicio. Se busca a alguna persona profesional del sector que quiera asumir el relevo que Amparo, la hornera, ha dejado, en una localidad enclavada en la Serra Calderona y a 50 minutos de València.

Se trata de un horno de leña que ha estado dando servicio al municipio desde hace años pero, tras el cierre, los residentes en Gàtova tienen que desplazarse a 25 minutos de su municipio para comprar una barra de pan. "Tenemos muchísima gente mayor que no dispone de vehículos y a otros tantos no tan mayores que tampoco; el horno es también un lugar de encuentro y desde que cerró la gente ya no se reúne tanto", dice Salmerón.

El consistorio ha conseguido tener un servicio de panadería tres días a la semana, una solución temporal gracias a la actual propietaria del horno, Amparo, y a Julián, del Horno y Pastelería 'El Ensanche'

Para el alcalde es una cuestión prioritaria ya que la pérdida de este servicio contribuye a generar más despoblación, una circunstancia que ya afecta a este municipio del Camp de Túria. Salmerón se ha comprometido a poner todas las facilidades y hacer de intermediario con los posibles arrendatarios "y me pongo a hacer pasteles si hace falta", dice.