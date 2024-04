Emergencias alaba la efectividad del sistema de cañones Guardian en el incendio de Masía de Traver

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, acompañado del alcalde de Riba-roja de Turia , Robert Raga, han visitado este lunes la zona del parque Natural del Túria afectada por el incendio declarado el pasado jueves 25 de abril, en la que quedaron arrasadas aproximadamente tres hectáreas. A la visita ha asistido también el subdirector general de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jorge Suárez, y una representación del gobierno municipal, que permaneció en primera línea durante el suceso, acompañando a los vecinos y vecinas afectados.

Montero ha mostrado su preocupación ante lo ocurrido, "desde la dirección general de Prevención de Incendios desarrollamos en este ejercicio más de 4.300 hectáreas de cortafuegos, más de 100 kilómetros de pistas forestales e infraestructuras hídricas como depósitos en favor de la prevención de incendios". "Este cauce pertenece a la CHJ que tiene la obligación de limpiar la zona para que, ante un episodio de lluvias no se generen más problemas, es importante que hagan el trabajo rápido y se pueda recuperar esta zona de alto valor que tiene Riba-roja", matiza el secretario autonómico.

Los medios desplazados a la zona trabajaron de manera muy eficaz, y junto con el sistema Guardian que actuó como barrera de contención del fuego, fue clave en la extinción del incendio.

“Ante la cercanía a la llama, el sistema Guardian funcionó muy bien y junto con la rápida actuación de los servicios de emergencia fue fundamental, tanto los cinco medios aéreos, que ayudaron a controlar y sofocar la situación, así como el Consorcio Provincial de Bomberos, que junto con las brigadas forestales trabajaron durante varios días hasta tener a raya la emergencia", matiza Montero, que recuerda: “hay que concienciarse, cuidar el medio, mantener limpia la naturaleza y todo ello rema a favor de la prevención de la que todos somos responsables y de la que sufrimos las consecuencias si no las cumplimos”

Respecto al nuevo centro de Seguridad y Emergencias proyectado por el gobierno municipal en los terrenos de la antigua discoteca, Montero ha señalado, "se podrá estudiar. Con la implementación del tercer turno que vamos a ampliar la plantilla de los bomberos forestales, tendremos que hacer nuevas isocronas que tendremos en cuenta y, por supuesto estaremos a disposición de las necesidades de nuestra población".

Visita a la zona del incendio / A.R.

Agradecimiento del consistorio

El alcalde Raga ha agradecido al secretario autonómico la rápida respuesta de la Generalitat Valenciana ante la situación, “fue muy efectiva y desde el Ayuntamiento queremos destacar el trabajo de coordinación de todos los medios, lo que evitó males mayores”.

En los últimos diez años, Riba-roja ha tenido más de medio centenar de incendios en el entorno Parque Natural del Túria, por lo que "el proyecto Guardian nació de la inquietud de los municipios, concretamente de Riba-roja y Paterna, que después de que se incendiara uno de los grandes pulmones de Valencia como es La Vallesa, creímos necesario este proyecto por la cercanía de más de 1.200 viviendas que están en primera línea, en la interfaz urbano-forestal y nos servimos de la tecnología y la investigación de socios como Hidraqua, la Universidad de Valencia, la UPV y Medi XXI”.

El alcalde de Riba-roja, ha recordado, "las competencias son de la Conselleria de Medio Ambiente, que gestiona el Parque Natural del Túria y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los ayuntamientos solo podemos colaborar, ponernos a disposición y llegar a acuerdos de mantenimiento, como ya hemos hecho en zonas en las que se ha eliminado la caña y se ha colocado malla geotextil, para posteriormente replantar especies autóctonas".

Preocupación por el verano

Tras lo ocurrido la pasada semana, Raga ha reiterado su preocupación. "Estamos a las puertas de un verano que va a ser muy caluroso. Vamos a seguir insistiendo a las dos administraciones sobre la necesidad de actuar desde el puente de Riba-roja hasta Els Pous, donde hay muchas viviendas pegadas a la zona forestal y hay un peligro inminente", ha recordado.

Visita a uno de los cañones antiincendios / A.R.

No obstante, el alcalde ha querido reconocer la gran actuación del sistema Guardian "ha funcionado perfectamente, no hay ninguna vivienda quemada y se activa en el momento que técnicamente designan los responsables técnicos del sistema. Se trata de un modelo de prevención y de contención del incendio muy importante, y aquellas zonas que no tienen el Guardian, disponemos de cañones portátiles y seguiremos trabajando por conseguir a través de subvenciones la creación del Guardian II, ya sea con fondos europeos o fondos propios".