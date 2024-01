Un informe ratifica a Montaner como edil en l’Eliana y descarta la acusación de tránsfuga

La tensión política en l’Eliana ha vuelto a tocar techo esta semana tras la firma del acuerdo entre PSPV y Compromís, por el que la edil de la coalición,Isabel Montaner, ha entrado a formar parte del gobierno seis meses después de que los socialistas tomaran la vara de mando y tras romper la confluencia electoral con EUPV. Un apoyo a los socialistas que le ha valido las duras críticas en plenos y redes sociales donde se le ha acusado de «tránsfuga» por abandonar la marca electoral Sumar y acceder a su acta con su partido, Compromís. El secretario municipal emitió un informe a petición de miembros de la candidatura de Sumar donde descarta que Montaner sea tránsfuga, ya que «la ruptura de una coalición electoral no se identifica con el transfuguismo, siendo una excepción expresamente recogida por el legislador, no siendo un supuesto de aplicación el régimen de concejal no adscrito». El informe concluye afirmando que la concejala no es «no adscrita», sino que es «electa y única integrante del grupo político municipal Compromís l’Eliana: Acord per Guanyar».

Que Compromís haya aceptado entrar ahora en el gobierno ha sido un movimiento que ha avivado aún más la crispación en el seno de la izquierda que se lleva produciendo desde elecciones. EUPV y Compromís decidieron confluir el 28 de mayo bajo la marca Sumar per l’Eliana- Unides per l’Eliana - Acord per Guanyar, pese a que al lado de cada candidato se indicaba el partido al que pertenecía. El pacto obtuvo una concejalía, la de Montaner, y ese acuerdo se desintegró el día de antes de tomar posesión por el desacuerdo entre EUPV y Compromís en apoyar o no la alcaldía del socialista Salva Torrent. A partir de entonces, miembros y simpatizantes de EUPV han acusado a Montaner de ser una «tránsfuga» por romper el pacto electoral. Tal como explica la propia Montaner, esa campaña de desprestigio ha tenido su cenit esta mañana, a las 8, antes del pleno, donde se ha convocado a la ciudadanía, a través de octavillas anónimas, a llevar cacerolas al pleno «para pedir su dimisión». Por su parte, la concejala señala a Paco Soriano como principal impulsor de estas «infamias» que, señala, «podrían constituir un delito». «Es un acoso de un señor en redes sociales, que tiene el informe municipal donde se le dice que no hay ninguna tránsfuga, pero sus actos son difamatorios y cargados de misoginia que podrían constituir un delito». "Lamento mucho que usen el proyecto político de Sumar para dar alas a la extrema derecha, a los que tenemos que hacer frente", dice Montaner. "Tienen que leerse el informe del secretario municipal, es técnico, y dejen sus ataques constantes bajo marcas que no existen -Sumar no tiene agrupaciones locales - porque lo que hace Soriano es delictivo". Por su lado, Soriano se ampara en el Pacto Antitransfuguismo a nivel estatal que entienden por tránsfugas "a los representantes [...] que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones, o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes". Como este militante de la confluencia electoral, otros tantos intervinieron en el pleno municipal para criticar las acciones de Montaner al haber apoyado el gobierno socialista de Torrent.