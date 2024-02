El inventario de vestigios de la Guerra Civil en el término municipal de Llíria no está cerrado. No es fácil. Es el municipio con más patrimonio bélico de la provincia, y no son pocos los restos que se descubren todavía gracias a residentes, senderistas o historiadores que van en busca de alguna referencia leída en algún documento de entonces. Hay inventariados -que no catalogados- 70 elementos, nueve de ellos localizados en los últimos meses, y hay una circunstancia en contra: casi todos forman parte de parcelas privadas de particulares, lo que dificulta su puesta en valor. Es el caso del polvorín de Llíria, una referencia arquitectónica de guerra en la provincia que vive entre la maleza de les Traveses y que conserva, no sin ciertos puntos degradados, parte de su integridad 85 años después de haber sido abandonado.

Relacionadas Una nueva ruta muestra el patrimonio defensivo de la Guerra Civil