Utiel estudia crear una Vía Verde en la histórica línea de tren desde Baeza

No todas las personas, sobre todo los jóvenes, que viven en Utiel conocen el megaproyecto ferroviario que quiso unir Baeza con Francia a través de Utiel, donde el municipio valenciano era un centro de comunicaciones de esta infraestructura que atravesaría el este de la península y conectaría cientos de pueblos con el resto del país. Una espina dorsal que se ideó a finales del siglo XIX, se empezó a ejecutar en el XX y se desmanteló casi entrado el siglo XXI. Sin embargo, con más de cien años de historia, el proyecto no solo ilusionó si no que dio trabajo a jornaleros que dejaron sus campos por trabajar en la obra ferroviaria desde Andalucía hasta Utiel. El proyecto lo impulsó Primo de Rivera y lo paralizó Francisco Franco en 1964, hasta que en 1990 fue completamente retirado. Las estructuras permanecen y, en el tramo entre Baeza y Albacete, una gran Vía Verde devolvió la vida a esta obra; en Utiel estudian ahora las posibilidades de reproducir esta alternativa que en el marco de la puesta en valor de su entorno natural.

En los términos de Venta del Moro, Requena y Utiel no se llegó a ejecutar el trazado, pero sí todos los elementos necesarios para que un tren discurriera: puentes, túneles, trincheras, mojones e incluso canalizaciones aparecen ahora en mitad de campos de vid o perdidas entre masa forestal. En este sentido, Venta del Moro tiene un inventario con casi un centenar de restos por donde estaba previsto que discurriera el ferrocarril. No así Utiel, mientras Requena tiene constancia de algunos elementos aún en pie.

En Los Marcos, un puente abandonado de la línea Baeza-Utiel. / Venta del Moro

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, asegura que se está estudianto resucitar este trazado. «Estamos mirando la posibilidad de estudiar el trazado y hacer una Vía Verde como parte de las políticas por poner en valor nuestro entorno natural». El primer edil señala que convertirla en este tipo de vía requiere de conversaciones tanto con la Generalitat como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien, junto a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, se encarga de gestionar los más de 2.500 kilómetros de Vías Verdes que hay en España que otrora fueron trazados ferroviarios.

En estos momentos, de la línea Baeza-Utiel hay Vía Verde desde Arroyo de Ojanco hasta Albacete con alrededor de 120 kilómetros de trazado. La ruta original son 366 kilómetros -sin contar desde Utiel a Francia- y tenía previstas 28 estaciones aunque finalmente solo se construyeron 12. Había 107 túneles y 25 viaductos, de los cuales siguen en pie algunos de ellos, tanto transitables como no. En el caso de Utiel y Venta del Moro, hay puentes construidos casi en el aire, además de túneles sin terminar de excavar, solo con una entrada.

Trazado original de la línea Baeza-Utiel y Utiel-Saint Girons, en Francia. / Asociación de Amigos del Ferrocarril.

Las obras no continuaron pese a que el trazado debía pasar por Ademuz, Teruel, Alcañiz, Lleida, Puebla de Segur y Saint Girons. Solo estas últimas dos estaciones estuvieron unidas y en funcionamiento, el único tramo que funcionó de un proyecto que estimuló el interior valenciano y que ahora podría volver a funcionar poniendo en valorsu entorno natural.