El programa Entre Muntanyes ofereix 29 rutes verdes gratuïtes

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida junt amb la Mancomunitat de l'Alcoià-Comtat van presentar ahir dimecres a Ontinyent Entre Muntanyes, un programa conjunt que oferirà un total de 29 rutes verdes gratuïtes dissabtes i diumenges a les tres comarques. El president de la mancomunitat valldalbaidina, Vicent Gomar, junt amb el vicepresident de la de l'Alcoià-Comtat, Josep Sempere, han donat detalls d'aquest programa turístic mediambiental que començava el passat cap de setmana al municipi de Cocentaina i que continuarà fins al 16 de desembre a Atzeneta d'Albaida.

Gomar explicava que amb Entre Muntanyes, els veïns d'aquestes comarques podran gaudir d'un total de quinze caps de setmana amb 29 rutes verdes per la muntanya «que serviran per a descobrir els recursos naturals i patrimonials que envolten les comarques de la Vall d'Albaida, l'Alcoià i el Comtat». I assegurava també que «el nostre propòsit és promoure i potenciar el senderisme com una activitat física en contacte amb la natura que permeta conéixer el territori, descobrir racons de les nostres muntanyes... Mitjançant el senderisme estem apostant pel turisme ecològic i sostenible alhora que conscienciem a la ciutadania de la importància del medi natural», incidia.



Lligams geogràfics i culturals

Per la seua banda, Sempere declarava que «són moltes les coses que ens uneixen, geogràficament com la serra de Mariola o la del Benicadell i el riu Vinalopó, o culturalment com les festes de Moros i Cristians o les danses. És per això que amb aquest programa pretenem treballar conjuntament i de forma cooperativa, unint recursos turístics», va explicar ahir. A més, Sempere destacava la bona acollida que va tenir la primera d'aquestes cites, que tingué com escenari Cocentaina, i animava a tot el món a gaudir de les pròximes rutes.

D'aquesta manera, Entre Muntanyes recorrerà durant el mes de setembre els municipis d'Alfarrasí, Benigànim, Montitxelvo, Bèlgida, Beniatjar i Quatretonda. A l'octubre, el programa arribarà a la Pobla del Duc, Agullent, Fontanars dels Alforins, Otos, Alfafara, l'Orxa, Banyeres i Salem. En novembre serà el torn d'El Ràfol de Salem, Albaida, Llutxent, El Palomar, Agres, Muro, Castelló de Rugat i Bocairent. Finalment, Entre Muntanyes recorrerà en desembre els termes de l'Olleria, Bellús, Montaverner, Aielo de Malferit, Ontinyent i Atzeneta d'Albaida. Les inscripcions es podran fer a través d'un formulari online o del codi QR inclòs a la cartelleria fins al dijous anterior a la ruta. Tota la informació detallada, en www.valldalbaida.com.