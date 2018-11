Luis Ortiz: «Ya he salvado tres veces al Ontinyent CF; no habrá una cuarta»

Luis Ortiz reapareció anteayer ante el tejido futbolístico de Ontinyent, después de unos meses de ausencia por enfermedad de la cual se está recuperando. Y lo hizo para contestar a las manifestaciones de Adrián Márquez, director de Elite Sports, en relación a la rueda de prensa de hace poco más de una semana. El máximo mandatario ontinyentí arrancó nervioso y se fue envalentonando con el paso de los minutos hasta completar casi tres horas de rueda de prensa. El discurso de Luis Ortiz, acompañado por el tesorero, Enrique Montagud, se estructuró en varios puntos: el primero de ellos «lavar mi imagen y honor ante las mentiras divulgadas a través de redes sociales», apuntó Ortiz. Un segundo tema con el foco puesto en explicar quién «quiso concluir la SAD, demostrando de nuevo su manipulación de los hechos», con tono acusador del presidente del club. El tercero versó sobre las cuentas bancarias, la creada para la SAD y la llamada paralela, que dio paso al cuarto ítem en el que se quiso aclarar que Adrián Márquez y José Enrique Ferrero no eran socios de pleno derecho.

Los primeros minutos fueron destinados a lavar el honor de un Ortiz que afirmó que «yo tenía un crédito contra el Ontinyent por un dinero que se me debía, y otros créditos que compré para que se pudiese ajustar la operación. A mí me cuesta 88.000 ? y Elite Sports me lo paga por 44.000. Lo acepto y no pongo ningún problema. Yo compró toda la deuda con mi dinero a gente que no estaba dispuesta, con el fin de cuadrar las cuentas porque Elite no se quería gastar más de 250.000 euros. ¿Es eso una estafa?». Otro de los temas descollantes fue la petición de Adrián Márquez para que Luis Ortiz dejase paso a éste como máximo exponente del Ontinyent. Ante esa propuesta le «decimos que no hay problema, aunque para eso debo dimitir, convocar elecciones, con el final de temporada muy próximo. Ante esa circunstancia le planteo que sería mejor terminar el proceso de SAD, a lo que me contesta que se lo pensará. A día de hoy sigo sin respuesta». Enrique Montagud leyó una carta de Luis Ortiz en el mes de abril dirigida a Adrián Márquez en la que muestra su preocupación por la falta de contacto entre ellos desde hacía tiempo y con el fin de que aclare las dudas que sobrevuelan en el club de la continuidad de Elite Sport al frente del Ontinyent, y por tanto de la viabilidad del proceso de conversión en sociedad anónima. «Una carta en la que imploro que siga, que sea el presidente de la sociedad, que Rodney continúe con sus objetivos y que los consiga cuánto antes mejor. Una vez más sin respuesta», manifestó el presidente para dejar claro que fue Elite Sports quien no apostaba por continuar con la SAD.

En el apartado económico, Luis Ortiz mostró un documento de aplazamiento de pago a Hacienda del cuarto cuatrimestre de 2017 porque «no había dinero para pagar». Sobre este tema y, ante el anuncio de Elite Sports de que el club le adeuda más de un millón, el tesorero del club subrayó que «está en manos de abogados, pero la cantidad es menor». Sobre el affaire de las cuentas, Adrián Márquez siempre ha mantenido que en el momento de abrir el contrato de apertura de la cuenta paralela fue acompañado por Montagud, circunstancia que negó el tesorero aduciendo que «no tenía poderes para hacerlo, él tampoco, pero es tema que el banco tiene aclararlo. La cuenta está abierta a su nombre», aseguró Montagud. En este sentido cabe recordar que el director de Elite Sports denunció que cuando revisó este contrato al cabo de cierto tiempo se encontró con unos anexos que él no había firmado, por lo que denunció falsificación de firma.



Nuevo fracaso de la SAD

Sobre el nuevo fracaso en el proceso de conversión en SAD, Luis Ortiz fue escueto admitiendo que el abogado les explicó que no podía llevarse adelante porque «es una continuación de la anterior y está viciado, arrastra defectos de la original, por lo que hay que hacer un proceso nuevo. Hay dos o tres cosas que no cuadran. Los abogados del club darán más explicaciones en la asamblea».

Por último, Luis Ortiz insistió que en la asamblea hay que ir «al grano y ver el motivo por el cual se tiene que revocar ese acuerdo, si queréis vosotros revocarlo», dirigiéndose a los socios. «Yo me atribuyo con orgullo haber salvado al Ontinyent tres veces, una cuarta no habrá. No me echarán, me iré yo», concluyó Ortiz, quien calificó a Adrián Márquez como la «persona que endeudó al club validando una cuenta que no podía abrir».