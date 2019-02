L'all tendre estarà en els menús de 14 establiments al llarg dels dies de duració de Firall

L'hostaleria de Xàtiva tindrà el seu protagonisme dins de la programació que emmarca la FirAll 2019, la cita anual que es realitza per ficar en valor l'all tendre i tot el seu procés que hi ha des de la collita fins que aquesta hortalissa és consumida. Fins a 14 restaurants oferiran del 5 al 9 de març menús especials en el què el protagonista serà l'all tendre, una hortalissa local que compta amb el Certificat de Qualitat, han recordat.

Els restaurants que acolliran els menús especials, i els respectius preus per persona, són els següents: Café de Carmela (25 euros), Carra's&Co (20 euros), Bar del Carme (20 euros), El Mirador del Castell (15 euros), Els Porxes (16 euros), Tipics (18 euros), Ganesh (20 euros), Clam (16 euros), El Gourmet del Socarrat (15 euros), Casa la Abuela (16,50?), Públic Lounge Bar (20 euros), Bierwinkel (15 euros), Moncho (11 euros) i Mont Sant (35 euros). Els menús complets és poden consultar a la pàgina web de la FirAll 2019 www.firall.allstendres.com

El primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Miquel Lorente, declara que «oferir l'all tendre als restaurants és un potencial tant per a promocionar el consum final com per a l'oferta turística gastronòmica local, ja que una de les finalitats d'aquesta iniciativa és consolidar l'all tendre com a un producte turísticament atractiu com ho és l'arròs al forn, l'arnadí o la monjàvena».