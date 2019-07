PP y Compromís tumban la propuesta del PSPV de Castelló de liberar a dos concejalas

Castelló de Rugat ha protagonizado la otra ruptura temprana entre Compromís y el PSPV-PSOE, que en este caso no habían sellado un acuerdo. Pero el problema es mayor que en Benigànim: el riesgo de gobernar en minoría para el socialista Antonio Esquinas ya ha tenido sus primeras consecuencias. Nacionalistas y PP han votado en contra de liberar a dos regidoras, y han tumbado la pretensión del alcalde de que las ediles Macarerna Copoví y Tamara Salmerón tengan dedicación exclusiva.

El PSPV-PSOE remitió ayer un comunicado a los medios en el que denuncia lo que no duda en calificar de «alianza» entre el PP y Compromís. En ese comunicado, los socialistas subrayan que «proponíamos dos concejalías con dedicación exclusiva con el fin de atender las necesidades y proyectos de la nueva legislatura con mayor eficacia y eficiencia». Y afean a los dos partidos de la oposición su «acción combinada entre dos fuerzas políticas que posiblemente solo tienen en común el personalismo contra el actual equipo de gobierno», ha manifestado Esquinas. «Es una irresponsabilidad que demuestra la falta de visión para mejorar el pueblo de Castelló de Rugat, primando sus intereses personales», insiste el regidor.

Según publicó ayer Vilaweb, las dos regidoras percibirían 21.000 euros netos anuales cada una. La propuesta supone incrementar en un concejal los que el consistorio tiene liberados ahora; solo uno y con un salario de 16.800 euros netos anuales añade este medio, que señala que Compromís se opone a la iniciativa al considerar «excesivo el aumento que implica, ya que se pasaría de los 16.800 euros a los 42.000 euros netos más la seguridad social correspondiente». En el pleno, la coalición lamentó que los socialistas no les hubieran informado antes de la convocatoria para poder «plantear alguna aportación» y llegar a algún consenso, continuó Vilaweb.

El alcalde Esquinas siguió explicando ayer que la acción de valencianistas y populares «pone en riesgo» otros aspectos de la gobernabilidad de Castelló de Rugat, ya que igualmente la designación de representantes municipales para la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha sido un punto de fricción, y tampoco ha sido aprobado por el tándem Compromís-PP», señaló ayer. Ello «hará necesaria la convocatoria de otro pleno extraordinario, en fechas por determinar. Pero que no podrá demorarse mucho», agrega el primer edil. «Castelló de Rugat no puede quedar fuera de la constitución de la mancomunidad de la Vall; este es un pueblo abierto a la comarca y no podemos estar de ningún modo fuera de los órganos de decisión y de gobierno que tanto nos afectan», reprochó.

En las elecciones del 26M el PSPV-PSOE fue la fuerza más votada, con un 44,14% de apoyos. Logró cinco de los once ediles. El PP repitió con cuatro concejales Y Compromís obtuvo dos. Es un reparto de escaños idéntico al de las elecciones del 2015.