Reclaman elecciones en la cooperativa tras anular una sentencia las asambleas

El presidente de la Cooperativa Vinícola de Quatretonda, Vicent Benavent, no dimitirá ni convocará elecciones pese a que una sentencia ha declarado nula la asamblea en la que se eligió al Consejo Rector de la entidad. Un socio, que fue vetado en la convocatoria electoral, denuncia la situación e insta a los socios de la cooperativa a que no ratifiquen los acuerdos anulados por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de València y «no consientan un proceso tan poco democrático», señala el socio denunciante.

Los hechos se remontan a 2015, cuando el Consejo Rector presidido por Benavent modificó los estatutos para acotar el consejo rector solo a los socios productores de la sección Hortofrutícola, y negó la posibilidad de presentar candidatura a las elecciones al Consejo Rector a un grupo de socios, liderados por Cucala Agrícola SL. Estos cambios se adoptaron en dos asambleas, una el 30 de marzo y otra el 27 de septiembre de aquel 2015, unas modificaciones llevadas a cabo según Cucala con «la excusa de crear la Sección Hortofrutícola» y «conculcando los derechos democráticos del resto de socios de todas las secciones de la cooperativa» a los que se les negó presentarse a las elecciones, denuncia Cucala, el socio vetado.

Las dos asambleas en las que se aprobaron estos acuerdos han sido declaradas nulas por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de València, que deja así sin efecto dichas modificaciones y los acuerdos adoptados en las dos asambleas ahora anuladas, en una sentencia que no es firme y ante la que se puede interponer un recurso de apelación en la Audiencia Provincial. Además, el juzgado condena a pagar las costas a la cooperativa.



Ni dimisión ni elecciones

Para Cucala, si todos los acuerdos son nulos, «en aplicación de la sentencia el Consejo Rector debe dimitir de forma inmediata» y debe convocar unas nuevas elecciones, señala. Pero según reprueba este socio, el presidente «se enroca en su postura y no solo no dimite y no convoca nuevas elecciones, sino que inventa una asamblea extraordinaria para ratificar los acuerdos que han sido declarados ilegales y para renovar su cargo de presidente».

Y es que el Consejo Rector de la Cooperativa Vinícola de Quatretonda ha convocado para el próximo 8 de agosto, a las cinco de la tarde, una asamblea en la que, entre otros puntos del día, figura la ratificación de la modificación de los estatutos aprobada en la asamblea del 30 de marzo de 2015. También está previsto en la asamblea extraordinaria del próximo día 8 la renovación de los cargos del Consejo Rector del presidente, tesorero y cuatro vocales.

Ante la convocatoria de esta asamblea extraordinaria, la empresa Cucala insta a los socios de la cooperativa a que «paren este despropósito», que hagan valer sus derechos y reclamen al Consejo Rector que «desconvoquen esta asamblea nuevamente con acuerdos tan manifiestamente ilegales como los anulados, y con unas elecciones tan faltas de democracia». El gerente de Cucala, Juan Andrés Pons, señala que «no pueden ratificar unos acuerdos que han sido declarados ilegales» y pide a los socios que «no consientan un proceso tan poco democrático», concluye.