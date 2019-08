Renfe cancela el tren entre l'Alcúdia y Moixent durante unos días sin aviso

Menos de tres meses ha durado la restitución del ferrocarril entre l'Alcúdia de Crespins y Moixent sin problemas. El servicio de Renfe entre estas localidades de la Costera, que se recuperó el pasado 15 de mayo tras más de nueve años suspendido por las obras del AVE, ha estado cancelado durante unos días —varios fines de semana según la Plataforma Duguem el Tren a Moixent— y el trayecto a Montesa, Vallada y Moixent (las estaciones afectadas) se ha estado realizando durante los últimos días con un servicio de taxi. Así lo denunciaban algunos usuarios de los municipios afectados y ratificado por Renfe ayer a este diario. La empresa pública ferroviaria afirmaba que justo ayer se había retomado el servicio de tren.

Usuarios de la línea de Montesa, Vallada y Moixent expresaban a Levante-EMV sus quejas por la anulación del servicio de tren entre l'Alcúdia de Crespins y Vallada sin previo aviso, y sustituyendo el trayecto en tren por uno en taxi. Los viajeros se quejaban por los inconvenientes y perjuicios del servicio sin ferrocarril, explicando que el recorrido se llevaba a cabo con un solo taxi (o dos como máximo) con la correspondiente limitación de plazas. Además, señalaban que el taxista descuidaba algunos servicios, evitando pasar por alguna localidad si en la ida no había encontrado viajeros esperando en la estación.

Así le ocurrió a una usuaria que iba a utilizar el tren de las 16:27 horas con salida de Vallada hacia l'Alcúdia de Crespins. El taxista, según ha explicado la afectada a este diario, al hacer el trayecto de ida entre l'Alcúdia y Moixent, con parada en Vallada a las 16:07 horas, al no ver a ningún viajero esperando en esta localidad; tras llegar a Moixent y al realizar el trayecto de vuelta, no pasó por Vallada para recoger a los posibles viajeros del tren de las 16:27 horas. «Perdí el tren de l'Alcúdia a València al no pasar el taxista, que después dijo que no había nadie y no era verdad, yo estaba esperando el tren, aunque no a la hora del tren de ida con dirección a Moixent, sino a las 16:27, a la hora del de regreso a l'Alcúdia», detallaba la afectada.

Otra usuaria que realizó el trayecto el domingo censuraba la limitación de plazas con el taxi (4 viajeros), y lamentaba que no cubriera el servicio un autobús, como en los años en los que estuvo suspendida la línea C2 entre l'Alcúdia de Crespins y Moixent. «Porqué se ha optado por el taxi y no el autobús», se preguntaba una usuaria, que añadía «si no hay suficiente espacio en el taxi para los viajeros, cómo se decide quien sube y quien se queda».



Aviso de la plataforma

La Plataforma Duguem el Tren a Moixent, que durante años ha estado luchando por la recuperación de la línea ferroviaria entre las localidades de la Costera, avisa en sus redes sociales que el tren de cercanías «no llega hasta Moixent desde hace varios fines de semana». Exponen que intentaron ponerse en contacto con Renfe «pero dado el periodo vacacional nos encontramos que resulta un poco difícil. Esperemos que estas medidas sean temporales». La falta de información de Renfe ha sido criticada por los viajeros, que indicaban que en las estaciones no se informaba de la cancelación del servicio ni hasta cuando se prolongaría la situación. Los consistorios afectados tampoco habían sido advertidos de la suspensión.

Desde Renfe manifestaba ayer que el servicio de tren entre l'Alcúdia y Moixent «ha estado suspendido unos días por un problema de logística, restitución de material de las unidades». «Como era puntual, es verano y hay pocos usuarios se optó por hacer el servicio en microbús y taxi», afirmaban desde Renfe, que aseguraban que «hoy [por ayer] ya está solucionado y el servicio de tren vuelve a funcionar».