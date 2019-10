La herida de la pantanada sigue abierta 37 años después por la reclamación de créditos

Mañana se cumplen 37 años de la catástrofe, pero la pesadilla continúa para algunos damnificados de la pantanada de Tous que siguen embarrados en los juzgados. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene activas al menos seis demandas para reclamar préstamos que se remontan al año 1983 y que, pese al tiempo transcurrido, mantienen abierto el que se presume último fleco del caso Tous.

Fuentes consultadas por Levante-EMV detallaron que cuatro de esas demandas se han fallado ya en primera instancia, con resultado dispar, mientras que las otras dos siguen pendientes de resolución. Los juzgados 2 y 4 de Alzira han dado la razón a los damnificados al considerar que se ha producido un retraso desleal en la reclamación del ICO. No obstante, otras salas, entre ellas la 5, únicamente han condonado los intereses en base a ese mismo argumento en resoluciones que, no obstante, reconocen el derecho del Instituto de Crédito Oficial a recuperar el capital inicial. Los damnificados que no han visto cumplidas sus aspiraciones, en unos casos, y el ICO en los otros dos, han recurrido esas sentencias. Los pleitos continúan.

Las reclamaciones se dirigen en todos los casos a particulares que supuestamente concertaron préstamos para rehacer sus vidas tras las inundaciones que el 20 de octubre de 1982 arrasaron gran parte de la Ribera y que, de forma mayoritaria, no se acogieron a los diferentes decretos-ley dictados por el Gobierno para retrasar o condonar el pago de los préstamos de la pantanada, si bien hay al menos uno que sí lo hizo y que se ha tropezado para mayor sorpresa si cabe con esta reclamación. Se trata por lo general de cantidades no demasiado elevadas, si bien los intereses generados por el tiempo transcurrido llegan a duplicar en algún caso el capital inicial. Cabe señalar que también en algún caso la reclamación se ha dirigido a los herederos ya que la persona que inicialmente habría concertado el crédito ha fallecido.

Estos damnificados han vivido durante años con la certeza de que las deudas de la pantanada eran historia hasta que en los primeros meses del año pasado recibieron la reclamación del ICO, que en su día asumió los activos de otras entidades de crédito oficial, explicaron algunas fuentes, que sospechan que estas reclamaciones forman parte de un primer paquete que, a la espera del pronunciamiento de los tribunales, se podría ampliar si es favorable a los intereses de la entidad de crédito.



Moratorias del Gobierno

Los abogados que representan a los damnificados han atacado estas reclamaciones desde diversos frentes, alegando en unos casos que estas cantidades se deberían considerar prescritas y, en otros, en base a la doctrina del plazo desleal, ya que las demandas se formalizaron casi una década después de la última moratoria que aprobó el Gobierno en el largo proceso para dar una solución al complejo caso de los damnificados que dejó la pantanada. El ICO se apoya precisamente en esas moratorias para argumentar que los créditos no han prescrito ya que, en este caso, y pese a la modificación de la ley aprobada en 2015, se mantiene el plazo de 15 años al ser la deuda anterior.

Se da la circunstancia de que, en la mayoría de casos, el equipo jurídico del ICO ni siquiera ha solicitado la comparecencia en el juzgado de la persona a la que se reclama el dinero del préstamo, explicaron fuentes conocedoras de estos procesos, que consideran que los damnificados de la pantanada se encuentran en una situación de indefensión.