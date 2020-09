Sanitat levantará el confinamiento de Benigànim el próximo martes

La actualización de ayer de los datos de contagio por coronavirus volvía a marcar en Benigànim un ligero repunte de las PCR positivas: las 39 del martes pasaban a ser 42. No obstante, para la Conselleria de Sanitat ya se ha logrado el objetivo que se marcó con el confinamiento que se impuso a la población hace dos semanas: la recuperación de la trazabilidad del virus y del control sobre los contagios. Así pues, a pesar del repunte se decidió ayer dar por finalizada la cuarentena, que no se prolongará más allá del término de la primera prórroga: a partir de la medianoche del próximo martes, Benigànim volverá a la (nueva) normalidad con el levantamiento de las restricciones de movilidad y de aforos máximos. La buena noticia congeniaba con el panorama general en las comarcas de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d´Albaida, en una jornada en la que el balance coronavírico siguió con la dinámica de las últimas actualizaciones, con el número de contagios activos a la baja en la mayoría de municipios. Con una excepción: Ontinyent, donde ayer Sanitat notificó el que era el octavo brote de Covid-19 detectado en la capital de la Vall d´Albaida esta semana.

Así, la preocupación en Ontinyent contrastaba con la alegría que ayer cundió en Benigànim. No eran pocos los que no acababan de fiarse de que no habría una segunda prórroga de la cuarentena perimetral. Ayer ya se encargaron tanto la Conselleria de Sanitat como el mismo ayuntamiento de la localidad de recordar la importancia de seguir cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad sanitaria para evitar que se repita el escenario de finales de agosto, cuando se perdió el control sobre el virus. «Tenemos que mantener la calma. De nuevo, rogamos a todos y todas responsabilidad y prudencia», comunicó el Ayuntamiento de Benigànim. La actualización de los datos del coronavirus del próximo viernes servirá de balance del celo en el cumplimiento de las recomendaciones higiénicas y marcará lo acertado de la decisión. El último brote notificado en Ontinyent, el viernes, afectaba a cinco personas y era de origen social, según informó ayer Sanitat. Con ellos, se incrementaba el número de contagios activos en el municipio a 47 personas, 10 más que el pasado martes. De los 47 ontinyentins contagiados, 40 corresponden a las infecciones de los ocho brotes detectados en la población esta semana: cuatro el martes, dos el miércoles, y uno tanto el jueves como el viernes. Con los cinco contagios de ayer, Ontinyent vuelve a ser el municipio con más contagios activos de las tres comarcas. El segundo de este dudoso ranking es Xàtiva, con 35 contagios después de registrar ayer un brote de origen social con ocho infecciones. También Albaida sufrió otro brote, en su caso de tres infectados, que elevaban la cifra total en la localidad a seis. En el resto de municipios, el número de afecciones bajaba o se mantenía con respecto a los datos del martes: Canals, de once a nueve; Enguera, de ocho a cinco; Aielo de Malferit, de seis a cinco...