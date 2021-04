La suerte ha llegado a varios vecinos de Montaverner y Alfarrasí con el premio de Cuponazo de la ONCE. El sorteo del pasado viernes ha dejado más de 9 millones de euros en las dos localidades de la Vall d’Albaida junto con Xàtiva. El vendedor de la ONCE Raúl Valiente Tormo fue quien repartió el premio, con los 9 millones del Cuponazo y otros ocho cupones más premiados con 25.000 euros cada uno, que suman otros 200.000 euros. Valiente comercializa los boletos de la ONCE en Montaverner y Alfarrasí desde hace seis años, tras sufrir un accidente grave cuando trabajaba en la construcción que agravó su discapacidad, según han informado desde la organización de ciegos.

Tras repartir los premios, Raúl Valiente mostraba su satisfacción y afirmaba que «a ver quien me dice ahora que no doy premio, que no reparto millones e ilusión», expresaba emocionado junto a su familia. «Es un orgullo y hace mucha ilusión saber que hay vecinos a los que he ayudado un poco, o un mucho», bromeaba. El vendedor ya repartió un premio de 20.000 euros en el último sorteo del 11 del 11 de la ONCE, por lo que afirmaba que este nuevo gran premio «estaba rondando», manifestaba.