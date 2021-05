L’antic Molí Vell de Canals podria comptar prompte amb el reconeixement institucional del qual ja disfruta a nivell popular al municipi de la Costera. L’Ajuntament de Canals ha sol·licitat a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana la inscripció del conjunt patrimonial en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, perquè aquest immoble aconseguisca la consideració de Bé de Rellevància Local. Una denominació que du unida, així mateix, la inclusió del conjunt arquitectònic en el catàleg de béns i espais protegits del govern valencià.

L’origen del Molí Vell o Molí de Ferri es remunta al segle XIII de la nostra era, segons les ressenyes i les referències històriques consultades de cara a l’elaboració de l’informe de sol·licitud de la distinció. Originàriament va ser un molí fariner, que més tard es reformà per convertir-se en fàbrica de farines. Desprès, tot combinant l’ús com a farinera, el Molí Vell va ser també «fàbrica de llum». L’últim ús productiu que van tindre les instal·lacions va ser com a fàbrica adobera de pells, seu de l’empresa Rodrigo Sancho S.A. El cessament de l’activitat industrial i el tancament definitiu de l’establiment va tindre lloc fa sols dotze anys, el 2009.

A la vista de l’informe emès per l’arquitecta especialista en patologia de l’edificació i patrimoni industrial —encarregat per l’Ajuntament de Canals—, el Molí Vell té un valor històric, però també arquitectònic, urbanístic i paisagístic, per la seua vinculació amb la xarxa hidràulica de Canals —que ara viu un procés de posada en valor per part de l’administració municipal—. D’altra banda, també se li associa un valor «tècnic, etnològic, sociocultural, iconogràfic, revitalitzador i dinamitzador de l’entorn. Per tot això, es considera que ha de declarar-se Bé de Rellevància Local», conclou l’informe.

Cal recordar que el Molí Vell segueix sent propietat d’un promotor immobiliari andalús, que l’adquirí a una subhasta l’any 2018 per 25.000 euros. El setembre del 2019 el va oferir a Canals per 100.000 euros, i amb l’amenaça de derribar el conjunt si l’ajuntament no efectuava la compra. L’adquisició no s’ha produït, però la distinció de Bé de Rellevància Local suposaria la prohibició que el conjunt es demolira.