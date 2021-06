Una campaña comercial fomenta la movilidad sostenible en Ontinyent

La plaza Santo Domingo de Ontinyent acogió ayer la presentación de la nueva campaña comercial de la asociación Comerç In, «Rebaixes en moviment. Per unes compres + conscients, + sostenibles», que cuenta con el apoyo del ayuntamiento. La presidenta de Comerç In, Mª José Alhambra; los regidores de Promoció Econòmica y Sostenibilitat, Juan Pablo Úbeda y Sayo Gandia; la gerente de Comerç In, Marisa Nácher; y representantes de CWO Centre de Negocis, encargadas del diseño de la campaña, la presentaron ayer.

La campaña repartirá del 25 de junio al 31 de julio más de 3.000 bolsas de textil orgánico entre todos los que vayan a los comercios In con un medio de transporte sostenible. Además, entre las personas que animen a través de redes sociales a trasladarse en medios sostenibles para realizar las compras en rebajas se sorteará un patinete eléctrico. Y se premiará la fidelidad de los consumidores con puntos dobles y premios.