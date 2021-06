Xátiva ya estudia la vuelta del mercado a su antigua ubicación

Ricardo Martínez es el actual concejal de Conservación del Medio Urbano en el ayuntamiento de Xátiva. Ayer atendió a Levante-EMV y confirmó que la estancia de los tenderetes en la Albereda siempre ha sido temporal: «De momento no tenemos una fecha señalada, pero ya estamos estudiando el nuevo escenario. Desde el principio dijimos que el cambio era por las restricciones de la pandemia, que cuando se pudiera volveríamos a la Plaça».

Actualmente, el mercado municipal que se coordina en la Albereda cuenta con un aforo regulado —un dispositivo avisa cuando se sobrepasa el límite marcado de 300 personas—, los accesos están vallados, hay una distancia mínima entre tenderetes y todo el perímetro está cercado. El cambio de la Plaça del Mercat a la Albereda se aprobó porque con las restricciones no cabían los 90 vendedores de los martes ni los 60 que acuden cada viernes.

Miguel Ángel Viñes es el actual presidente de l’Associació Valenciana de Mercaters (Avame). Visita Xàtiva todas las semanas. Ayer explicó que ha participado en varias reuniones con el consistorio: «Siempre hemos sabido que lo de la Albereda era provisional. Lo que no se puede esconder es el hecho de que la gente está más contenta aquí. Todos tenemos la impresión de que se vende más». Viñes estimó que mantener el actual emplazamiento del mercado municipal se traduciría en un aumento del 25 % de las ventas anuales en un escenario ajeno a la pandemia.

Velar por todos

Sin embargo, el concejal Ricardo Martínez defendió que el consistorio setabense ha de velar por todo el tejido económico de la ciudad: «Hay estudios que demuestran que con el cambio de sitio los bares y comercios tradicionales de la Plaça del Mercat han perdido hasta un 30 % de negocio los días de mercado».

Sobre la posibilidad de cambiar la ordenanza municipal para que convivan terrazas y puestos en la Plaça del Mercat, el representante municipal quiso ser cauto: «Podríamos decir que es una petición histórica, que de momento era incompatible con la normativa. Veremos si se puede dar. Nuestra voluntad se centra en la posibilidad de que convivan todos, pero se ha de estudiar a fondo para no dar pasos en falso».

«Los mercados han sido de los sitios más seguros desde el inicio de la pandemia»

Miguel Ángel Viñes (Avame) defendió que desde el inicio de la pandemia de la Covid, los mercados ambulantes han sido de los sitios más seguros: «Estamos al aire libre y seguimos todos los protocolos. Todos los sitios son parecidos y en todas las ciudades hemos sido responsables». El portavoz de los puestos ambulantes también expuso que la Asociación de Empresarios de Xàtiva y Costera (ADEXA) organiza cada sábado en la Albereda una especie de «mini mercado» con pocos tenderetes: «Los sábados es cuando más gente hay para comprar y ellos pueden montar cerca del ayuntamiento, dónde a nosotros no nos dejan. Hablamos de gente que no forma parte del mercado y de puestos de venta que no están vallados ni tienen control de acceso ni dan gel a los visitantes, por ejemplo. Nos parece una situación discriminatoria y así lo hemos hecho saber en los encuentros que hemos tenido con los responsables municipales», apostilló el portavoz.