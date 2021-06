L’Ajuntament de Benigànim aposta fermament per la defensa dels drets humans. En aquesta línia, i amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI, s’ha preparat una campanya per la defensa i visibilització d’aquest col·lectiu vulnerable amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania i avançar cap a una societat més igualitària i respectuosa. Així, el consistori presenta dues campanyes encapçalades per la seua Àrea d’Igualtat i Benestar Social.

Campanya de sensibilització

S’establirà un punt d’informació LGTBI al mercat municipal durant dos dies del mes de juny, es repartirà material divulgatiu en suport a este col·lectiu, com polseres i xapes, i també material informatiu sobre Orienta, el servei d’assesorament i suport a persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, les seues famílies i persones properes, impulsat per la Generalitat Valenciana.

Campanya de visibilització

Durant el mes de juny, als balcons de l’edifici consistorial es mostraran figures de paper-cartró que evidencien els distints tipus de relacions entre persones.

Es tracta d’una campanya de visibiltzació que busca normalitzar tots els tipus de relacions afectivo-sexuals que poden donar-se entre les persones.