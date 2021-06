"Casos como el de Amparo son más frecuentes de lo que pensamos en los pueblos"

El sentir en Navarrés y en el resto de poblaciones de las tres comarcas respecto al caso de Amparo M.G., publicado ayer por este diario, era unánime. Empatía por la víctima de un caso flagrante de violencia de género, tolerancia cero frente al agresor. También alababan el hecho de que Amparo se haya decidido a realizar una denuncia pública en una situación extrema, con temor por la propia vida. Sin embargo, algunas voces reclamaban que la valentía del acto no tapase el fallo en el sistema que saca a relucir el caso de Amparo: «Entendemos que acude a los medios de comunicación cuando no ha recibido la ayuda institucional que necesitaba. De alguna manera, es un grito, de que si no recibe ninguna ayuda puede ser una de las mujeres asesinadas».