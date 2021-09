La edil de Fallas en Xàtiva deja Ciudadanos entre críticas a la dirección

La regidora de Fallas y Gran Teatre del Ayuntamiento de Xàtiva, Maria Beltrán, ha presentado hoy su baja como afiliada de Ciudadanos (Cs) y ha anunciado su salida del grupo municipal naranja en el Ayuntamiento de Xàtiva. De esta forma, pasará a formar parte del grupo no adscritos, puesto que mantendrá el acta de concejal.

En plena crisis y desintegración de Cs a todos los niveles, Beltrán comunica su salida del partido poco después de que su compañero de bancada, el portavoz naranja Juan Giner avanzara que dejará la formación y la política municipal cuando acabe la presente legislatura. "Se trata de una decisión difícil, pero muy meditada", ha asegurado la regidora a través de un comunicado no exento de críticas hacia el rumbo y la dirección de Ciudadanos.

"Estando en Ciudadanos no podré expresar lo que quiero para mi ciudad con el criterio que siempre me ha caracterizado", ha señalado Beltrán, que ha defendido el apoyo al equipo de gobierno del PSPV frente a las maniobras del partido. "He mantenido la disciplina de voto hasta el final, pero la situación ha llegado a un punto en el que no tiene otra salida. Se toman decisiones sin contar con mi opinión", ha lamentado la concejal, para quien no existe "ninguna razón objetiva" para no continuar respaldando al ejecutivo como lleva haciendo Cs desde el inicio de la legislatura.

Beltrán zanja su comunicado haciendo hincapié en que se centrará "al 100% en su ciudad" y en que tomará las decisiones según su criterio y lo que piensa como "mejor para Xàtiva".