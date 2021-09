El PP reclama el regreso del mercado ambulante a la Plaza del Mercat

«Los comerciantes del centro histórico necesitan ya que el mercado ambulante vuelva a su espacio natural», asegura el líder del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis. «Las pérdidas económicas son muy grandes, hay mucho nerviosismo entre los comerciantes porque estamos jugando con la comida de la gente, todos los días los comercios de la zona se la juegan para levantar la persiana y ven que el gobierno de Roger Cerdà no está haciendo todo lo que puede por ayudarles», agrega.

Los populares sostienen que que si tanto dice apostar el ayuntamiento por dotar de servicios y recursos al centro histórico de la ciudad «por qué no ponen los medios necesarias para que el mercado ambulante vuelva a su espacio natural». «El respaldo no puede venir de declaraciones huecas sino con hechos y con acciones políticas», apostillan. Para Sanchis, «es el momento de ser valientes y apostar por el centro histórico y por el comercio de proximidad, no hay excusa. Los comerciantes no pueden más y necesitan una solución ya porque después será demasiado tarde».