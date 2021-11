El 26 % de los chicos de 15 años en Xàtiva no cree en la violencia machista

La mayoría no se consideran feminista y a uno de cada cuatro no solo no les preocupa la violencia de género, sino que relativizan esta lacra social, consideran exagerada la percepción que se tiene sobre ella y la justifican señalando que también existe violencia sobre el hombre. Son los preocupantes resultados que ha arrojado un estudio desplegado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Xàtiva entre el alumnado de 4º de ESO de los diferentes centros educativos de la capital de la Costera.

En la encuesta han participado 116 chicos y 113 chicas que han respondido a una veintena de preguntas de temática diversa relacionadas con las agresiones a mujeres, las relaciones de pareja, la igualdad y la sexualidad. El 53,71 % de la muestra no cree que la violencia de género haya aumentado en los últimos años como consecuencia de la covid-19 y del confinamiento, mientras que un 28% de los chicos encuestados opina que este fenómeno es una «exageración», frente a solo un 6% de chicas que apoyan esta tesis. Aunque, con contundencia, los jóvenes de 15 años afirman que cometer una violación, pegar o tocar el cuerpo de una mujer sin consentimiento es violencia machista, un 24,7% considera que no entra dentro de esta catalogación insultar y un 32,29% piensa lo mismo en lo que respecta al hecho de opinar sobre el cuerpo de las mujeres. Por otra parte, el 45,7 % de los chicos entrevistados no se definen como feministas, frente a un 67,26% de chicas que afirman serlo. La gran mayoría describe el feminismo como un «movimiento de mujeres por la igualdad», con cierta confusión entre género y sexo. Un 70 % reconoce ver pornografía Un 35 % de las chicas encuestadas creen que los celos de su pareja significan amor hacia ellas, frente a un 17% que opina lo mismo entre los chicos. El 41% aseguran que las amistades de género masculino suelen comentar el aspecto físico de las mujeres. En referencia al maltrato del hombre hacia el sexo femenino, el 69% de las mujeres opinan que esta situación se produce por machismo frente al 46,8% de los hombres, mientras que alrededor del 21% lo atribuye a que el agresor «tiene alguna enfermedad mental». La inmensa mayoría de la muestra del estudio admite que la educación sexual que recibe es insuficiente. Respecto al consumo del pornografía, el 70 % de chicos reconocen verlo, frente al 18% de mujeres. Un 39,4 % visionan este tipo de material «para saber qué les gusta» y el 32,8% «para aprender». El estudio apoya la necesidad de más educación sexual Las conclusiones extraídas del estudio denotan una clara diferencia entre los resultados de chicos y chicas, especialmente en la percepción de la violencia de género, del feminismo, de los comentarios sexistas y de la pornografía. También se denota la necesidad de aumentar la educación sexual. «Estudios como estos son importantes para poder seguir trabajando e incidiendo desde en las cuestiones que suponen una mayor problemática para la juventud de nuestra ciudad», valoró ayer la edil de Igualad, Lena Baraza.