Un febrero con registros de calor históricos en Xàtiva y Ontinyent

Todos las previsiones avisaban. Y esta vez no fallaron. Una masa de frío polar causó ayer un brusco cambio en el tiempo, que se recrudecerá conforme avance el fin de semana. Aunque el sol aún se dejó ver hasta el mediodía, fue desde el comienzo de la tarde cuando se escondió ante la aparición de las lluvias. Vienen días grises, alejados de un mes de febrero extremadamente caluroso y anormalmente seco. Así lo describen las conclusiones del balance del segundo mes del año publicado esta semana por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana.

#Xativa #Jativa, #Valencia hacia los 29 ºC a 18 de febrero de 2022. La temperatura más alta de Europa continental 😱😱😱 pic.twitter.com/R6xNSotHWI — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) 18 de febrero de 2022

Los datos oficiales no dejan lugar a dudas. El mercurio alcanzó los 28.9 grados en Xàtiva el 18 de febrero, siendo el valor más alto que se cosechó en estaciones de rango oficial en toda Europa. De hecho, hacía 20 años que no se llegaba a esta cota en la capital de la Costera. Pero no fue el único hito a destacar durante el segundo mes del año. En Ontinyent, por su parte, no se superaba la cota de los 27 grados centígrados desde 1957 y durante el mes pasado se consiguió en dos días diferentes: el termómetro marco 27.8 grados el día 2 y 27.2 el día 18. Y los días soleados se sucedieron. Más de uno lanzó la consabida frase de "hui fa dia de falles" en varias jornadas.

Los datos y las sensaciones están ahí. Muchas voces alertan de la influencia del cambio climático y aventuran que los episodios serán más extremos en años venideros.

Así, desde la Aemet apuntan que la mayores anomalías térmicas se registraron durante en localidades del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana, con marcas que excedieron en más de 3 ºC los valores normales, mientras que en algunas localidades del litoral de Valencia y Alicante la anomalía fue inferior a + 1ºC. Las estaciones de Xàtiva, Ontinyent y Bicorp son las referencias en la Costera, la Vall y la Canal. En territorio setabense se atestiguó una temperatura media de 13,4 grados, siendo más de 2 grados (2.3 concretamente) superior el registro de la referencia climática promedio contabilizada entre los años 1981 y 2010. En Ontinyent, por su parte, la cota fue de 12,1 grados. Dicho dato equivale a una anomalía al alza de 2,4 grados respecto al registro histórico. En Bicorp también nos encontramos con un panorama similar. La temperatura media en el segundo mes del año fue de 12,3 grados, 1,7 grados centígrados más que la encontrada en el balance histórico.

Un marcado déficit de lluvias

Si el calor ha sido protagonista en el segundo mes de 2022, también lo ha sido la ausencia de lluvias. Muchas voces del campo alertan sobre la falta de precipitaciones y los perjuicios que este panorama conlleva para los cultivos, algo que se subsanará -aunque sea de forma pasajera- durante el presente fin de semana. Así, a nivel autonómico la precipitación acumulada fue de 8.5 l/m2, un 78 % inferior que la del promedio climático del periodo 1981-2010 (38.3 l/m2) y, globalmente, desde la Aemet califican al mes como "muy seco". "Ha sido el cuarto mes de febrero que de forma consecutiva ha tenido un carácter seco o muy seco", exponen los técnicos. En todas las estaciones pluviométricas de la Costera, la Vall y la Canal se superó el registro autonómico relacionado con el déficit de lluvias. Así, en Moixent la precipitación acumulada fue de 10.5 litros por metro cuadrado, un 79 % menos que el dato histórico, de 50 litros por metro cuadrado. En Bocairent se cosechó una media de 9,7 litros/m2, un 84 % menos que el dato de 1981 y 2010. Misma diferencia se apuntó en Ontinyent, con 9,4 litros por metro cuadrado.

En Bicorp, por su parte, el déficit de lluvias fue de un 85%, al registrar 6,6 litros en febrero. En Fontanars dels Alforins la precipitación acumulada fue de 5,4 litros frente a los 42.8 de media, un 87 % menos. En Xàtiva se alcanza el déficit más alto, de un 91%. La capital de la Costera no solo fue una de las urbes donde más se notó el calor, sino que los 4,4 litros por metro cuadrado de precipitación media también la sitúan entre las poblaciones más secas.

En el lado contrario al municipio setabense se encuentra Higueruelas, en el extremo norte del interior de Valencia, con 29.1 l/m2 de media. En Segorbe se acumularon 22.0, en Onda 20.4, en Utiel 20.4 y en Chelva 20.2.