Valpark utilizará el puerto de Gandia como terminal de mercancías

Valpark se perfila como una base de operaciones conectada con el puerto de Gandia. La redacción del estudio sobre la posibilidad de implantar una estación intermodal que conecte el parque industrial de Vallada con la línea ferroviaria del Corredor Mediterráneo ha acentuado la apuesta de la Autoridad Portuaria de València (APV) —que gestiona el puerto de la capital de la Safor—, y de la sociedad pública Espacios Económicos Empresariales (EEE), participada por la Generalitat Valenciana y el Estado, por relanzar esta zona industrial de la localidad de la Costera. La propuesta de que Valpark utilice el puerto de Gandia como terminal de mercancías no solo se fundamenta en la conexión de esta área industrial con el Corredor Mediterráneo, sino en las comunicaciones viarias que ayudarían a la rápida salida y entrada de materiales y productos a través del puerto de Gandia. La Autoridad Portuaria manifestó recientemente que el parque industrial de Vallada puede contribuir a potenciar el tráfico de mercancías y el desarrollo económico.

La Generalitat Valenciana quiere aprovechar el éxito del modelo de Parc Sagunt, con la implantación de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de Seat-Volkswagen, para aplicarlo en otras comarcas del territorio valenciano y crear nuevos parques empresariales. Valpark sobresale entre otras alternativas, ya que este parque logístico y empresarial cuenta con otros puntos a su favor, además de la situación estratégica en las comarcas centrales, y de las buenas conexiones por carretera (conexión con las grandes autovías) y ferrocarril. El parque dispone de 1.300.000 metros cuadrados de superficie, con parcelas de grandes dimensiones que se pueden ofrecer a empresas del puerto y que supliría las necesidades de suelo de determinados clientes, unas características que no reúnen ninguna otra zona industrial cercana a València. En Valpark, las empresas dispondrían de manera inmediata de suelo industrial en una localización de gran intensidad de tránsito de mercancías.

Además, la tramitación burocrática de Valpark está finalizada y el consistorio por acabar de urbanizar el polígono. Para ello ha cedido a la empresa pública Espacios Económicos Empresariales el papel de agente urbanizador. La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, explicó ayer que están a la espera de respuesta de la EEE sobre la aceptación de esta cesión. La empresa pública podría desplegar esa urbanización a través de los fondos europeos Next Generation, y con ello activar de manera inmediata Valpark.

A favor de las posibilidades de Valpark para las empresas que operan con el puerto de Gandia también están los futuros desdoblamientos de la carretera CV-60 y las conexiones previstas desde Palma de Gandia hacia Gandia.

La alcaldesa de Vallada se muestra prudente pero no oculta que las gestiones están en marcha

La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, no oculta las gestiones que se están realizando para situar el polígono como suelo industrial de empresas y clientes que operan con la terminal portuaria de la capital de la Safor, aunque se muestra prudente. En declaraciones a Levante-EMV, la primera edil explicaba ayer que están en conversaciones con el puerto y la sociedad pública Espacios Económicos Empresariales (EEE) y que mantienen reuniones con empresas, “pero aún no hay nada concreto. Las gestiones avanzan, está todo en marcha, pero no hay nada decidido, y hay que ser prudentes”. Tortosa ponía de manifiesto el potencial de Valpark y afirmaba que “estamos convencidos de que es el lugar idóneo para el nodo ferroviario, hay estudios que lo avalan. Y Adif también lo ve viable”. Para la alcaldesa de Vallada, Valpark “es el punto idóneo, es la salida natural de las comarcas centrales” y “no existe ningún otro polígono cercano a València con las comunicaciones y con las parcelas de las dimensiones de las de Valpark”.