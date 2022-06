Este martes se ha hecho público el cartel oficial de la Fira d’Agost 2022, obra de la artista setabense Patricia Bolinches, y con presencia de la Reina de la Feria Patricia Iborra Mollà y del regidor de Feria y fiestas Pedro Aldavero.

La obra, dividida este año en tres partes, cuenta con un botijo como elemento central. Éste representa -según palabras de la autora- el agua, la sed, el calor y la tradición puesto que está colocada boca abajo, haciendo un guiño al famoso cuadro de Felipe V. Alrededor de este elemento giran otros que le dan sentido a cada cartel, como ahora las sardinas (haciendo referencia a la gastronomía con el tradicional almuerzo firero), los bastones (tradición comercial), y gente de fiesta (como elemento de cohesión social y de los conciertos que se pueden disfrutar durante las noches). La obra cuenta con un cromatismo muy vivo, puesto que las ilustraciones están realizadas con fondo rojo, amarillo y rosa respectivamente, generando una imagen alegre y festiva.

«Este era uno de los carteles que más ilusión me hacía a nivel profesional. Como buena setabense el arraigo que siento por mi ciudad me hacía desear formar parte del cartelismo setabense, y por eso este es un sueño cumplido» ha explicado la autora del cartel, Patricia Bolinches, quien ha destacado que «resumir la Feria en un cartel me resultaba muy complicado y por eso han acabado siendo tres. He querido plasmar las tradiciones, la gastronomía de la Feria y la fiesta que vivimos en Xàtiva del 15 al 20 de agosto».

Por su parte el regidor de Fira y Fiestas Pedro Aldavero ha indicado que «el cartel es el elemento más representativo de la Fira d’Agost, porque queda cada año para el recuerdo, y por eso desde hace años apostamos por ilustradores e ilustradoras destacados. Los trabajos de los últimos años llevan la firma de Ernesto García Lledó, Mariscal, Paco Roca, Malota, Rafa Lawerta, Estudio Yinsen y ahora es el turno de una artista de nuestra ciudad como Patricia Bolinches».

La Reina de la Feria Patricia Iborra ha destacado que «la idea está muy bien conseguida porque demuestra que volvemos a disfrutar de la Feria con plenitud, volviendo a la normalidad con los almuerzos, las compras y la fiesta».

Artista setabense con mucho de recorrido

Patricia Bolinches, autora del cartel anunciador de la Fira d’Agost de Xàtiva 2022, se dedica al diseño gráfico y a la ilustración. Su trabajo se centra en la conceptualización, la provocación, la metáfora y en ocasiones el romanticismo de las ilustraciones editoriales, marcas, y varias comunicaciones visuales impresas y en línea.

Estudió Ingeniería en diseño industrial en el CEU y completó sus estudios con el máster en diseño gráfico (CEU) y máster en diseño multimedia (UPV). Ha realizado trabajos para empresas e instituciones como El País, El Mundo, Diario.es, Diari Ara, La Marea, El Salto, Vogue España, Icon, Revista Mongolia, Centro Dramático Nacional, La Nau, Instituto Valenciano de Cultura, Ayuntamiento de Xàtiva o el Museo de Arte moderno de Palma de Mallorca. También realiza ilustraciones para libros de editoriales como Tusquets, Seix Barral, Libros del KO o Editorial Hoja de Lata y para la publicidad de marcas como Sangria Lolea, El Ganso o Bodega Les freses. Incluso ha llegado a realizar videoclips para grupos como Ed Bloom o La Pegatina.

Además hay que destacar como curiosidad que Patricia Bolinches fue, casualmente, Reina de la Fira d’Agost de Xàtiva en 2001. Aquel año la Corte de Honor estuvo compuesta por Ana Díez, Isabel Hermosilla, María Gozalbes y Elena Moreno.