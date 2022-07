Ocurrió el pasado 17 de julio, sobre las 10 de la mañana en las inmediaciones del Polideportivo les Pereres de Xàtiva. Un perro atacó a una niña de once meses de edad que paseaba con su padre, su madre y uno de sus abuelos por la calle. La víctima sufrió heridas en la pierna a la altura de la rodilla y tuvo que se trasladada al hospital. En un primer momento fue atendida en el Lluís Alcanyís, para ser derivada después a La Fe. Fuentes de la conselleria de Sanitat confirmaron ayer que se encuentra ingresada y «estable».

Fueron momentos de gran tensión. Tras abalanzarse el can sobre la pequeña, sus familiares fueron los primeros en actuar para que se soltara. Sin embargo, se trata de un ejemplar de la raza Bull Terrier Miniatura, que al morder hace tenaza. Esta raza no está incluida en el listado de las consideradas potencialmente peligrosas, por lo que el dueño del animal no estaba obligado a ponerle bozal, aunque sí se saltó la normativa actual al llevarlo suelto, sin correa alguna.

Andrés Yaggí estaba trabajando de conserje en el polideportivo en esos momentos. Al ver el alboroto creado, acudió a echar una mano: «Me arrimé y vi que era un desastre. La madre tenía al bebé en brazos, el dueño tenía alzado al perro y tironeaba, golpeaba y forcejeaba para que se soltara, igual que hacían el padre y el abuelo. Yo he tenido perros de esa raza concreta y sé que cuando muerden es difícil que suelten... por mucho que le pegues no le va a afectar en esos momentos».

«Sé que si lo agarras del hocico hay una zona en la que se puede hacer palanca, pero es solo teoría. Traté de ayudar, pero no tengo claro que se soltara por mi acción, la verdad. Atrapó a la niña al hacer tenaza y nos costó mucho soltar la mandíbula», expuso Yaggi.

Tanto el padre como el abuelo de la niña sufrieron heridas en sus manos por forcejear con el animal. Tras separarla, la niña fue trasladada al hospital de Xàtiva en el coche particular del gerente del polideportivo de Xàtiva.

La Policía Nacional está investigando lo ocurrido. El complejo de les Pereres cuenta con un sistema de videovigilancia y las grabaciones ya han sido facilitadas.

Cambio de dueño

A tenor de lo acontecido, el 112 lanzó un aviso a la Policía Local de Xàtiva y una patrulla se personó en pocos minutos en el lugar de los hechos. Antonio Collado, inspector jefe de la Policía Local, explicó que los agentes certificaron en el registro Rivia el nombre del propietario del dueño del can: «Figura como responsabilidad de un residente de la localidad de Canals, pero al ponernos en contacto con él y con el hombre que lo paseaba por Xàtiva nos confirmaron que hacía dos meses que le había dado el perro al otro varón, que no había realizado el cambio de forma oficial». A su vez, desde la Policía Local también confirmaron que la raza de Bull Terrier Miniatura no figura entre las denominadas como potencialmente peligrosas: «El ejemplar no supera los 20 kilos, pero al haber mordido a la pequeña sí entra ahora en esa consideración. En un primer momento, se quedó custodiado en el habitáculo del que disponemos en nuestras dependencias, para luego ser transferido a las instalaciones de la protectora ADA, en Canals».

Desde la Policía Local explicaron que el ejemplar estará un tiempo en observación a tenor de lo ocurrido: «En la protectora nos han dicho que parece un perro muy pacífico y su dueño anterior ha comentado que prefiere cederlo a la entidad y que no vuelva con el varón de Xàtiva. El tema está ahora en manos de los jueces».