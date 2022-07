Ángela Fita se retira del ITF de Perugia por lesión

La tenista de Xàtiva Ángela Fita tuvo que retirarse del torneo ITF de Perugia (Italia) que se celebraba hasta el pasado domingo en la ciudad italiana, por una lesión. La setabense no pudo disputar la final del dobles ni acabar el partido de individuales que jugaba contra Anna Turati, ya que se resintió de sus dolencias. Fita estaba jugando el viernes el partido de cuartos de final de individuales frente a Turati, un partido en el que se adjudicó el primer set por 6-4, cedió en el segundo por 3-6 y en el tercero perdía por 0-2 cuando notó las dolencias y decidió no arriesgar más y retirarse del individual.

Pese a ello, aún pudo jugar más tarde el dobles, en el que formaba pareja con la italiana Angélica Moratelli, ganando en semifinales a la pareja italiana formada por Federica Rossi y Aurora Zantedeschi, por 6-3, 2-6, 1-10. Fita vio como la lesión no mejoraba y no pudo disputar la final. La de Xàtiva y Moratelli ya no pudieron saltar a la pista central para jugar la final ante la eslovena Veronika Erjavec y la ucraniana Valeriya Strakhova, por la lesión de la setabense, que dejó perder así su tercera final de dobles en la temporada.

Ángela Fita esta sufriendo muchas lesiones esta temporada, y además en momentos importantes, ya que en este último torneo de Perugia llegó a cuartos de final ante Turati, en individual; y en dobles alcanzó la final. Fita se encuentra en el momento álgido de la temporada, donde tiene que defender los puntos del pasado año, y este contratiempo le puede suponer un parón en su progresión al top 200 mundial, aunque la setabense tiene tiempo de recuperarse y remediarlo.