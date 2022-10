El equipo sénior masculino del Club Voleibol Xàtiva se impuso al CV Zaragoza por 3-1 (25-11, 20-25, 25-21, 25-15), en la tercera jornada de la Superliga-2, la liga de plata del voleibol español. Tercera victoria de los de Hernán Pesci y Claudio Fantin, que se mantienen así invictos esta temporada, en un partido trabajado de los setabenses ante un equipo aragonés muy aguerrido. Los de Xàtiva comenzaron muy seguros en ataque y bloqueo, llevándose el primer set con comodidad. Pero el Zaragoza recompuso sus filas y dominó la segunda manga con un ataque muy efectivo. Los setabenses recuperaron su nivel de juego en el tercer set aunque el Zaragoza no daba su brazo a torcer y el juego se resolvió al el tramo final, en el que los locales no fallaron. El público del pabellón de Xàtiva llevó en volandas al equipo local en el cuarto y último set, en el que los visitantes encadenaron varios errores no forzados ante un Familycash Xàtiva que se mantuvo contundente en ataque y bloqueo. En este juego, el técnico setabense dio oportunidad a jugadores debutantes como el juvenil Pol Benlliure y Álvaro Gómez. Por el CV Xàtiva, los máximos anotadores fueron Pablo Pérez, con 20 puntos; Barrial, con 17; y Brunaccio, con 16. También jugaron Martínez Ferrer, Peñalver, Romero, Micó, Guillem García, Ferran García, Reyes, Mateu y Hervás. El próximo sábado, el Familycash Xàtiva visitará a las 19:30 horas al CV Roquetes de Tarragona.

Al Familycash Xàtiva femenino, por su parte, se le escapó la victoria en casa frente a la Universidad de Alicante, cediendo por la mínima, 2-3 (25-22, 25-22, 15-25, 18-25, 8-15), lo que le permitió sumar un punto. El encuentro se puso de cara para las de Rafa Mora, que se colocaron con 2-0 a su favor tras imponerse en el primer y segundo sets, en los que las setabenses mostraron mayor efectividad en ataque. El panorama cambió en el tercer set, en el que las de Alicante cosechaban una buena ventaja (2-10) que las locales no pudieron contrarrestar. En el cuarto set, tras un inicio igualado, el Universidad de Alicante arriesgó y logró una ventana que supo gestionar cómodamente hasta el final del set, llevándose el juego y forzando el tie-break. En el quinto set aparecieron los nervios de las de Xàtiva, cometiendo errores no forzados que resultaron decisivos. Las alicantinas gestionaron mejor el juego y lograron cerrar el partido. Por el Xàtiva, las máximas anotadoras fueron Rocío Dengl, con 18 puntos; Laura Mascarell, también con 18; y Cristina Briggs, con 13. También jugaron Maia Tomás, Moll, Gueorgieva, Henar Martínez, Sandra Martínez, Gómez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer y Richardi. El próximo sábado, las chicas del Familycash Xàtiva visitan a las 20 horas al Mairena de Sevilla. Resultados en juvenil y los Jocs Esportius El juvenil masculino de Xàtiva de la primera división autonómica también ganó, 3-1 al CV Elche (25-16, 25-14, 25-19), mientras que el femenino de primera división autonómica cayó derrotado en la cancha del CV Paterna por 3-0 (25-11, 25-22, 25-23). El juvenil femenino de segunda división autonómica perdió en su visita al Veles e Vents de Gandia por 3-0. En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la categoría cadete, victorias del femenino de primera división preferente, por 2-3 ante el CV Mutxamel; y del femenino zonal, por 0-3 frente al CV Algemesí. En categoría infantil, el Dental Carralero verde femenino de primera división se impuso 0-3 al CV Villena; el Dental Carralero amarillo ganó al CV Algemesí por 0-3; y el Dental Carralero rojo venció también 0-3 en la cancha del Algemesí, logrando las de Sandra Martínez la primera victoria de la temporada. El infantil masculino Dental Carralero amarillo cedió 0-3 ante el Salesianos Elche.