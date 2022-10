El C.A. Ajos Xàtiva ha continuado con su participación en diferentes pruebas deportivas de la temporada 2022/23, alcanzando en las última semanas de este mes de octubre diversos éxitos individuales y colectivos, que incluyen una victoria absoluta, 8 trofeos a la categoría, dos podios por equipos y una mejor marca personal en las últimas pruebas disputadas.

Las dos de mayor afluencia y renombre fueron la Media Maratón de Valencia y la Pujada al Castell de Xàtiva (10k), competiciones en las que la representación de Ajos Xàtiva fue masiva: 10 ajos en la capital del Túria y 44 en la prueba local, donde el club fue el 2º con mayor cifra de participantes. En la M.M. de Valencia destacaron los tiempos de Ximo Llácer (1:20:46 y mejor marca personal en la distancia, a un ritmo de 3:51) y Javier Márquez (1:25:36, a 4:04); mientras que en la Pujada al Castell los mejor clasificados fueron Vicente Navarro (55º absoluto y 1º veterano C de la prueba a 4:07) y Emilio Descals (63º absoluto). En las féminas la mejor clasificada fue María López, 34ª femenina y 1ª veterana B local; logrando también podios a la categoría Ximo Martínez (3º mejor veterano C local) y Vicen Bañuls (2ª veterana C local).

Como equipo, el club también tuvo un papel destacado en la XXVI Volta a Peu a Rotglà (9k), donde se desplazaron doce miembros de los que el mejor tiempo fue para Emilio Descals, (27º absoluto a un ritmo de 4:02), con podios para Nacho Redondo (3º veterano C), Maria López (2ª veterana C), Mª Carmen Cerdà (1ª veterana B), y Vicen Bañuls (3ª Master F). Ajos Xàtiva, además, finalizó en 3ª posición en la clasificación por clubs.

A nivel individual, la mejor clasificación de las últimas pruebas la logró José Barberá en la VIII Media Maratón en Pista de Ceutí (Múrcia), quien se impuso con solvencia como vencedor absoluto, llegando incluso a doblar a todos y cada uno de sus rivales en la competición disputada en 53 vueltas al Polideportivo Miguel Induráin de la localidad. En el Cross Popular de Sant Joan (5’5k) lograron también un excelente resultado Nacho Redondo y Paco Marí, 6º y 7º absoluto, cruzando juntos el arco en 21:53 a un ritmo de 4:00 el km.

Además, Ximo Martínez representó al club en la XXXVII Volta a Peu a Catarroja (10k), y en el repaso a la actividad del club también destaca la durísima prueba BTT en la que compitieron juntos Gabriel Micó y Julián Navarro: 103k +2503 positivos del Gran Fondo Beniganim Bike-Desafio Vall d’Albaida, cuyo recorrido lograron completar en menos de 7 horas.