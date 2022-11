mejor equipo revelación del grupo

Partidos como el de España ante Costa Rica te devuelven la afición. El fútbol bien jugado, de verdad, es bonito. Es un Mundial, claro: si no se juega bien en él, ¿dónde entonces?

El fútbol que vemos en la Murta no es el de Qatar. Lo sé. La afición también se gana con propuestas más sencillas y humildes, pero de igual valor. Además está lo del equipo «de mi pueblo» que siempre añade sentimiento a los partidos. Si ponemos a cada cosa en su sitio, entonces, como ya escribí, lo del Olímpic hasta ahora es de nota. Digo esto porque uno de los habituales seguidores de nuestro fútbol, Carlos Ferrero, me ha dicho que el equipo «revelación» hasta ahora del grupo es el Olímpic, por el rendimiento que está dando teniendo en cuenta su plantilla. Soy poco dado a darle al club buenos adjetivos, pero en esta ocasión me parece oportuno para el equipo. Así es, «de fuera vendrán que las verdades nos dirán».

La pena es que no tenemos gasolina en el motor para mantenerlo así hasta final de temporada. Dieciséis fichas en el equipo, insuficientes para jugar y para entrenar. Y se convoca a jugadores de otros equipos del club, que también están necesitados. Lo del primer equipo le pasa factura a los demás.

Vuelvo a pedirlo: sean eficientes, no demoren las decisiones, fichen.

¡No perdamos nuestra condición de «equipo revelación»! Lo que sí que vamos perdiendo son buenos aficionados, como Isidoro Quiralte Simón que nos ha dejado esta semana. DEP. Un abrazo a familiares y amigos.