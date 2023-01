El Atzeneta y el Roda empatan y mantienen los puestos en la clasificación

El sábado dio el pistoletazo de salida la segunda vuelta de la competición en la Tercera Federación con un duelo entre dos equipos de la zona alta. Atzeneta UE y CD Roda se repartieron los puntos en juego en el Regit tras no poder pasar del empate (1-1). Los goles llegaron en la segunda parte, primero se adelantaron los locales y los gualdinegros devolvieron la igualdad a quince minutos para el final.

El encuentro arrancó con los primeros minutos de tanteo y sobre el minuto 6 llegó la primera ocasión para el equipo taronja con un doble remate en el área tras un saque de banda. Ambos equipos creaban tímidas aproximaciones sin excesivo peligro. El Roda probó fortuna con un disparo de Marc Cosme que sin problemas pudo detener el guardameta Dani. La última ocasión clara antes de marcharse camino a los vestuarios fue para el Atzeneta, Serpeta con velocidad ganó línea de fondo para poner un balón al corazón del área al cual no llegó Borja Mir por muy poco. Sin moverse el marcador se llegó al descanso.

Los de Berna Ballester volvieron al campo con la misma energía con la que enfilaron el camino a los vestuarios y a los tres minutos de la reanudación, Serpeta, partiendo desde la izquierda, se internó en el área y con un disparo cruzado adelantó a los suyos (1-0). El Roda quiso reaccionar, pero se topó con un Atzeneta que les frenó su juego ofensivo. Los de Jordi Benavent no estaban dispuestos a ceder su sitio en la clasificación y buscaron el empate, pero se encontraron con Dani, que impedía que establecieran de nuevo el empate en el electrónico. El ariete Manu Palma, disfrutó de una ocasión clarísima tras cabecear un centro de Abel que rechazó Rives y no pudo hacerse con la segunda jugada tras un posible penalti que no señaló el colegiado. A poco más de 15 minutos para el final, Marc Cose remató de cabeza un centro desde la banda izquierda para devolver la igualdad (1-1). El Atzeneta siguió buscando la victoria ante un equipo castellonense que dio por bueno el empate con el que se llegó al final de los 90 minutos.

Nada cambia la situación entre estos dos equipos, el Roda, de Vila-real, sigue segundo y a tan solo un punto de distancia se encuentra el Atzeneta en la tercera posición. Un punto le recortan al líder, el Orihuela CF, que cedió ante el CD Acero.