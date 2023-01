Impiden empadronarse en una farmacia a la candidata del PP de Cerdà

La campaña electoral en Cerdà se presenta movida. Si en el PSPV es duda la candidatura de José Luis Gijón, que se plantea no presentarse a un tercer mandato tras ocho años como alcalde -aunque en la asamblea socialista local prevista este jueves por la noche decidirá si finalmente opta y quien se presentará en caso de no repetir Gijón-; en el Partido Popular la candidata, Adela García Palop se presentará como “cunera” y tras haberle denegado el empadronamiento en el pueblo, por querer hacerlo en el inmueble donde se ubica la farmacia.

La alcaldable del PP, que reside en l’Alcúdia de Crespins, presentó el pasado verano la solicitud para empadronarse en el inmueble donde se ubica la farmacia del pueblo y que es propiedad de un pariente suyo, al que Adela García tiene tutelado, ya que se trata de una persona con discapacidad intelectual que está a su cargo. El ayuntamiento, tras valorar la solicitud de García, le denegó el pasado mes de diciembre el empadronamiento tras un informe policial que desestima la propuesta al certificar que el inmueble, con una sola entrada, un solo acceso, acoge la farmacia y no está habilitado como vivienda.

El alcalde de Cerdà, José Luis Gijón, ha explicado a este diario que “el informe policial desestima el empadronamiento porque allí está la farmacia y no es una vivienda. Para empadronarla habría que cerrar la botica, habría que revocar la licencia de ese servicio en ese emplazamiento, ya que el plan general no permite una vivienda en un establecimiento”. Gijón señala que para ello, el edificio tendría que contar con dos entradas, una para cada uso, algo que no existe actualmente en el inmueble en el que solicitó el empadronamiento la candidata popular. El alcalde también indica que el informe policial certifica que la solicitante no reside en ese inmueble y que no es una vivienda, por lo que el consistorio rechazó el empadronamiento de Adela García en el edificio situado en la calle Ctra. Camí Reial de Madrid, 9.

Por su parte, la afectada reconoce que no reside en Cerdà, sino en l’Alcúdia de Crespins, y que el inmueble, con una sola entrada, alberga la farmacia, pero acusa al gobierno de José Luis Gijón de desestimar su solicitud de empadronamiento “por motivos personales. Detrás hay algo personal, no dejan que me empadrone porque serían dos votos más, el mío y el de mi primo, para el PP”. Adela García afirma que “en parte tienen razón en la denegación del empadronamiento, porque la casa, de tres alturas, solo tiene una entrada, para la farmacia ubicada en la planta baja y que no vivo allí. Pero también es verdad que el inmueble es propiedad de mi primo, que la heredó de sus padres, y que él está a mi cargo, por su incapacidad judicial. Soy su tutora legal”, remarca. La candidata popular critica que “no interesa al actual gobierno que yo esté empadronada allí porque en Cerdà, un pueblo muy pequeño, cada voto es muy importante, y en este caso son dos votos más para el PP”. Adela Cerdà ya no puede empadronarse en Cerdà para poder votar en las próximas elecciones municipales, del próximo mes de mayo, ya que el plazo para poder hacerlo finalizada el pasado mes de diciembre. Hay que estar censado, para ello, antes de que acabe el año anterior al electoral, manifestaba García.

El alcalde de Cerdà, por su parte, lamenta que Adela García “anteponga sus intereses personales a un servicio básico y esencial como es la farmacia". Si se empadronara en ese inmueble, la farmacia no podría estar allí. "Pone por delante su propio interés antes de que Cerdà disponga de una farmacia, tan necesaria para los vecinos y vecinas del pueblo”, afirma José Luis Gijón.