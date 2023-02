El Colegio Notarial de Valencia ha celebrado la toma de posesión solemne de los nuevos notarios, procedentes de la última oposición nacional, que se incorporan a la Comunitat Valenciana. En esta ocasión, son dos las notarias que han tomado posesión de sus plazas: Cristina María Pilar Miñarro Marzal, en La Font de la Figuera (València); y Alejandra López Marco, en Lucena del Cid (Castelló).

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presidido el acto, acompañada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva; por la Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, María Teresa Gisbert; y por el decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos.

El decano del Colegio Notarial ha agradecido a las nuevas notarias que hayan elegido este colegio para comenzar su andadura profesional en un cuerpo de prestigio, donde “todos somos iguales, no hay notarios veteranos ni jerarquías, todos nos ayudamos”. En este sentido, les ha transmitido que no se sorprendan estos próximos meses porque “posiblemente sean ellas las preguntadas y no las preguntantes de muchos de los notarios con años de experiencia, con la vieja excusa de es que tú lo tienes más fresco”.

La fiscal superior de Justicia de la CV, María Teresa Gisbert, han querido felicitar a las dos nuevas notarias, deseándoles lo mejor para esta nueva andadura ilusionante y trabajosa que comienzan como “funcionarias públicas y profesionales del derecho, como juristas que garantizan la voluntad de las partes”. Asimismo, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, también ha querido dedicar unas palabras a las dos notarias en este acto cargado de simbolismo institucional e intensa emotividad, como recompensa al esfuerzo realizado. Tal y como ha indicado, “el Notariado garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos y durante estos años ha realizado un gran esfuerzo por responder desde el punto de vista tecnológico a las nuevas realidades desde el más pequeño al más grande de los municipios de España”. Además, de la Oliva se ha dirigido especialmente a sus familiares, preparadores y amigos por haber compartido hasta aquí con ellas este camino, no siempre fácil.

En su intervención, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha felicitado a Cristina y a Alejandra por haber podido materializar su gran sueño, por el que tantos años han estado trabajando con tesón, buscando siempre la excelencia, con el objetivo de superar una oposición e incorporarse a esta gran institución, en el colegio notarial más antiguo de España. “El Notariado es una institución clave, no sólo como garantía de la fe pública fuera del ámbito judicial, sino fundamentalmente como garantía de un principio constitucional que proclama nuestra Constitución en su artículo 9.3 como es la Seguridad Jurídica”.

Tras la lectura del Decreto del Consell por parte del secretario de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia, José María Cid, las dos nuevas notarias han prometido/jurado su cargo con destino en la Comunitat, acompañadas por sus padrinos. Ambas, han recibido, su título de notario, de manos de la Consellera de Justicia, y la insignia distintiva del Notariado, por parte del decano del Colegio Notarial de Valencia.

El censor primero de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, ha sido el encargado de dar la bienvenida a las nuevas notarias, en nombre del Colegio Notarial y del Notariado, recordándoles la importancia de la vocación de servicio público a la sociedad de la profesión. “Escuchad y atended con cariño y empatía a los ciudadanos que confían en vosotras y acuden a vuestra notaría, a todos, y sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidad y a las personas mayores que son las que más van a necesitar de vuestra comprensión y ayuda”, ha indicado.

Por otra parte, el censor 1º de la Junta Directiva ha manifestado que, con total probabilidad, van a ser la última promoción de notarios de papel y la primera promoción de notarias híbridas, ante el desarrollo, en breve, de la Directiva de Digitalización de Sociedades, con cambios para la profesión llenos de posibilidades como el otorgamiento por videoconferencia, la matriz electrónica o el protocolo digital. “Es un lienzo el que tenemos delante que debemos pintar entre todos con nuestra práctica y nuestras aportaciones y vosotras tenéis la oportunidad de contribuir a modernizar la institución y adaptarla, por segunda vez, al ámbito digital como ya ocurrió hace años con la introducción de la firma electrónica”.

El acto ha finalizado con las palabras, cargadas de emotividad, de las nuevas notarias de la Comunitat. Ambas se han dirigido de forma especial a sus familiares y preparadores por su comprensión y esfuerzo todos estos años. En concreto, la nueva notaria de La Font de la Figuera, Cristina María Pilar Miñarro Marzal, ha comenzado su intervención indicando que este día no sería posible sin el apoyo de la familia. La oposición es un ejercicio de desarrollo personal en el que “te das cuenta de que el ser humano no tiene límites, todo estriba en no rendirse para superarse a uno mismo, con fortaleza mental, pese a caer en el abismo más profundo e insospechado, se puede remontar el vuelo”. En esta misma línea, Alejandra López, notaria de Lucena del Cid, ha querido dirigirse a los compañeros que siguen estudiando e intentándolo, asegurando que aunque pueda parecerlo, “el NO no es un fracaso; la herida al levantarse tras la caída duele, pero siempre se cierra y los familiares y amigos son la mejor de las sanaciones para seguir adelante”.

Junto a las nuevas notarias, sus padrinos y familiares, la toma de posesión ha contado con la presencia de muchos notarios de la CV, así como de autoridades del mundo jurídico, judicial, político y académico, como la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler; la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, María Pilar Esther Rojo; el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, José Francisco Ortiz Navarro; el juez decano, César Zenón Calvé; la secretaria de gobierno del TSJCV, Gloria Herráez; el Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar; la directora general de la Agencia Tributaria, Sonia Encarnación Díaz Español; la concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundo; además de los decanos de los colegios de Abogados y de Graduados Sociales, José Soriano y Vicente Vercher, respectivamente; y los representantes de las Facultades de Derecho de las distintas universidades como Nuria Martínez (Universidad Católica de Valencia), Esperanza Ferrando (Universidad Cardenal Herrera-CEU), Rosario Serra (Grado de Derecho de la Universitat de València), Carla de Paredes (Universidad Europea de Valencia); o María Julia Candado (Universidad Internacional).