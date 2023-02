Los vecinos se movilizan contra una fiesta musical en el epicentro de la ZAS de Xàtiva

En la Fira d'Agost de 2013, la programación de actuaciones musicales y pinchadiscos en la plaza del Mercat activó la mecha de una revuelta vecinal que desembocó -un año y medio después- en la declaración del enclave y su entorno como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), debido a la concentración de altos niveles de decibelios de manera sostenida en el tiempo. Una década más tarde, la organización de una "fiesta DJ" en el Mercat el fin de semana previo a la semana fallera ha vuelto a movilizar a la asociación de vecinos del casco antiguo de Xàtiva.

A través de un contundente escrito presentado por registro de entrada del Ayuntamiento de Xàtiva el pasado miércoles, el colectivo exige que la actividad "sea anulada de inmediato de las delimitaciones de la ZAS y trasladada a otra zona de la ciudad". En caso contrario, la asociación advierte de que el 11 de marzo procederá a "recabar las pruebas sonoras y visuales pertinentes" para denunciar los hechos ante el Síndic de Greuges, la Conselleria de Medio Ambiente y la Fiscalía de Medio Ambiente.

La fiesta musical al aire libre es una de las novedades de la programación fallera de este año. Según lo anunciado, el evento comenzará a las 17 horas y no se extenderá más allá de las diez de la noche. Participarán DJ Robles, DJ Mark, Sagy, DJ Patri H, DJ Rafa Llácer y Javi Patiño.

Aunque el acto no sobrepasaría el horario nocturno marcado para el ocio, lo que temen los vecinos del entorno del Mercat además del ruido son las molestias que suelen ir asociadas a este tipo de fiestas: jóvenes que orinan contra las casas, borracheras, griterío, desperdicios... Desde la asociación de residentes ponen el foco en lo que consideran un "incumplimiento flagrante" de la normativa que regula la ZAS, cuya revisión en 2017 reveló que seguían superándose los umbrales de ruido permitidos. Los residentes no ven avances significativos y recuerdan que desde entonces -cuando se anunció un endurecimiento de las medidas, algunas de las cuales no se han cumplido- no se ha vuelto a revisar si se cumplen los parámetros de contaminación acústica.

Quejas "continuadas"

El colectivo asegura que recibe quejas "de forma continuada" de sus miembros como consecuencia del ocio que gira en torno a los locales de copas. Apuntan a la vulneración del derecho a la intimidad y apelan a la existencia de partes médicos que pondrían de manifiesto el deterioro de la calidad de vida en la zona. "La gota que ha colmado el vaso de esta asociación es la programación por parte del ayuntamiento de una fiesta de DJ en el epicentro de la ZAS de Xàtiva", señala el escrito presentado. Lo consideran "un atropello a los derechos fundamentales" y a la "propia normativa de la ZAS".

La declaración como Zona Acústicamente Saturada es un instrumento dirigido a la corrección y reducción de la contaminación acústica de un enclave determinado para la protección de las personas que en residen en el mismo. "Pero la utilización de dicho instrumento no se acaba con la simple aprobación -mantienen desde el colectivo vecinal- sino que se requiere el cumplimiento exhaustivo de las medidas aprobadas y que se realicen paulatinamente revisiones de la situación para evaluar si las medidas propuestas surten efectos o se requieren nuevas medidas más restrictivas para llegar a unos niveles acústicos acordes con una vida digna", apostillan.

A preguntas de este diario, desde el equipo de gobierno de Xàtiva piden tiempo para examinar la petición y preparar una respuesta formal a la asociación de vecinos antes de pronunciarse sobre las quejas.