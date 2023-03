La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha iniciado el proceso para delimitar las zonas públicas y privadas del monte Caleruelo y Agregados de la Font de la Figuera. El ayuntamiento de la localidad de la Costera ha recurrido a la administración autonómica para que trace los lindes de las parcelas públicas y privadas de un monte con unas 3.000 hectáreas y que limita con términos municipales de Almansa, Moixent y Enguera, además de la Font de la Figuera. Este monte se sitúa en el polígono 22 y está incluido en el Inventario de Bienes Municipales de la localidad de la Costera.

El consistorio ha acudido a la conselleria con el fin de que sea esta la que fije los deslindes de la zonas públicas y privadas, y evitar posibles conflictos entre propiedades. Para ello, la conselleria cuenta ya con una memoria y un presupuesto para esta delimitación parcial del monte, un documento realizado en marzo del pasado año por un ingeniero competente, y ahora inicia la tramitación para comenzar la delimitación. Una actuación que llevará a cabo la Dirección Territorial de València de la conselleria y para la que se ha designado como instructor al técnico de esta dirección territorial Jacobo Peñalver Herrero. En un plazo de 45 días, los propietarios con terrenos en este monte del Caleruelo, así como los colindantes al mismo, que quieran acreditar su propiedad, tendrán que presentar los documentos pertinentes que confirmen la pertenencia de esos terrenos. La conselleria advierte que fuera de ese plazo -que comenzó a contar la semana pasada tras la publicación oficial del inicio del procedimiento- no se admitirán más documentos. También señalan que transcurrido ese plazo, quienes no hubieran presentado la documentación “no podrán formular reclamación sobre la propiedad en el expediente de deslinde”. Los documentos tienen que presentarse en la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria d’Agricultura.

El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, ha explicado que “nosotros, como administración municipal, no podemos decir dónde están los límites de las parcelas públicas, si al lado hay una privada marcar donde empieza y acaba una y otra, legalmente no podemos actuar. Tampoco si existe algún conflicto entre propiedades, fijar los límites de cada una, pero la conselleria sí puede trazar los deslindes”. Muñoz manifiesta que en estos casos, los propietarios tendrían que acudir a los juzgados “y con la intervención de la conselleria evitamos que los dueños tengan que ir a los tribunales. Si se lleva a cabo el deslinde, con la delimitación de las parcelas, no habrá que ir al juzgado, esa tramitación la realiza la conselleria”. “Facilitará a los propietarios marcar qué es suyo y qué no”, añadía el alcalde de la Font.

Esta delimitación también permitirá al consistorio actuar en materia de prevención de incendios. Al concretarse las parcelas municipales en el monte Caleruelo, el consistorio podrá desplegar en ellas medidas para evitar incendios forestales.