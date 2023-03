Ens Uneix ya tiene su primera agrupación local fuera de la Vall d'Albaida y l'Alcoià es la comarca elegida. La incorporación de los regidores de Muro Àngel Mollà Bellvís y Xelo Cascant Pla, que dejaron el PP a principios de marzo y se pasaron al grupo de no adscritos por diferencias con la dirección de su partido ha dado pie a la creación de Muro Ens Uneix.

Con esta ya son una docena las localidades que se han sumado a un proyecto descrito por el secretario general de la formación, Jorge Rodríguez, como “municipalista, sin hashtags y donde nos desprendemos de las siglas y la obediencia a los grandes partidos para servir mejor a las personas”.

El alcalde de Ontinyent compareció este jueves en una rueda de prensa junto a Mollà y Cascant para presentar la nueva agrupación local en el salón de plenos de Muro, con la presencia de la diputada provincial de Ens Uneix y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix, y el alcalde de Palomar y secretario de organización de la organización, Jordi Vila.

Cascant intervino la primera para poner el foco en la "ilusión y las ganas de trabajar" con las que nace el nuevo proyecto, "las mismas que hemos mostrado estos años en el gobierno de Muro”. En la actual legislatura, Àngel Mollà está ejerciendo de primer teniente de alcalde y regidor de Hacienda, Fiestas y Seguridad, y Xelo Cascant como regidora de Cultura, Servicios Sociales y Educación, los dos dentro del grupo de no adscritos.

“Ens Uneix pone a nuestro alcance una estructura y una organización reconocidas y un planteamiento en común", resumió Mollà. "Es un partido que se define por el municipalismo, un partido tolerante, de gran carisma social y que se dedica a trabajar por los pueblas mas allá de las ideologías”, incidió. El concejal hizo hincapié en que “este va a ser un proyecto de futuro con medidas concretas, avalado por el trabajo de estos años, pero sobre todo una aventura municipalista a ultranza". "Muro Ens Uneix va a hacer una lista de personas que chafan la tierra mas allá de las ideologías, unidas por las ganas de trabajar por Muro. Tenemos las pilas cargadas y mucha ilusión”, apostilló.

"Estábamos en grandes partidos pero lo que nos importa son las personas"

Natàlia Enguix, por su parte, destacó que “todas y todos aquí coincidimos en que volamos otra manera de hacer política, dentro de un proyecto que entiende que hacer política es preocuparte por el día a día de los vecinos y vecinas y porque tu pueblo esté lo mejor posible”. Por último, Jordi Vila coincidió también en apuntar que “nos avala la gestión municipal: estábamos en grandes partidos pero hemos demostrado que lo que nos importa son las personas”, remató.

Como avanzó este diario, Mollà y Cascant se han dado de baja recientemente del PP después de mostrar su rechazo frontal a la decisión de la dirección regional del partido de prescindir de ellos, y también del resto del actual grupo municipal, de cara a las próximas elecciones. El aparato del PP dirigido por Carlos Mazón ha impuesto a un candidato externo. A pesar de ello, ambos regidores mantienen el acta y las competencias dentro del gobierno de coalición municipal de Muro, encabezado por un alcalde independiente.