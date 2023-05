En la recta final de su segundo mandato, el alcalde de Xàtiva y candidato del PSPV pone en valor los avances de proyectos largamente esperados como el segundo centro de salud, la remodelación del hospital o el Palacio de Justicia, sin perder de vista reivindicaciones como la recuperación del juzgado de violencia sobre la mujer.

Hace 4 años se marcó unos planes. ¿Hasta qué punto la pandemia y sus derivadas los han trastocado?

La pandemia ha marcado claramente la legislatura, pero no nos ha desviado de los objetivos marcados: ha sido un mandato positivo en el que se han sentado las bases y se han comenzado a visualizar muchas intervenciones que planteábamos incluso antes de que asumiera la alcaldía en 2015. Hablo del nuevo centro de salud, de la apuesta clara y decidida de la Generalitat por la remodelación del hospital de Xàtiva, o de las obras del Pla Edificant, unas en marcha y otras proyectadas. Hemos duplicado la plantilla de bienestar social y conseguido las competencias para impulsar el nuevo centro de día comarcal.

Dicen que toda crisis es una oportunidad: ¿verdad o patraña?

Hemos sido capaces de dar respuesta a los retos que ha tenido la ciudad durante la pandemia. Los bonos de comercio han sido la medida que mejor respuesta ha tenido: les hemos dedicado 2 millones y han venido para quedarse. Los fondos europeos Next Generation también son una gran oportunidad que Xàtiva no va a dejar pasar: tenemos concedida una ayuda para mejoras de accesibilidad por 3 millones, otra en materia de movilidad y esperamos otras para la sostenibilidad turística y la rehabilitación de Sant Domènec.

¿Qué le queda por hacer?

Además de consolidar y materializar todas las intervenciones proyectadas, es el momento de dirigir la mirada hacia la humanización de la ciudad, centrada en la accesibilidad, la movilidad y la mejora de los entornos urbanos. Tiene que haber una apuesta por la pacificación del tráfico en el núcleo antiguo y la zona del Raval.

¿Realmente confía en que el juzgado de violencia sobre la mujer pueda retornar a Xàtiva en 2024?

Vamos a seguir reivindicando lo que nos corresponde. Desde el primer momento nos posicionamos en contra de la decisión de trasladarlo, que no entendemos y que se tiene que revertir. Nos alegra de que la conselleria haya solicitado la creación de un nuevo juzgado especializado en Xàtiva, pero no nos podemos quedar ahí: de cara al nuevo Palacio de Justicia aprovecharemos la movilización conjunta con abogados, jueces y fiscales para reivindicar una mejora de la dotación de recursos judiciales para nuestra ciudad.

¿Ha echado en falta más diálogo y transparencia antes de que se tomara la decisión, y más apoyo y comprensión de los gobiernos de su partido una vez adoptada?

Cuando se toman determinadas decisiones no se han de valorar solo cuestiones de número de casos sino que hay que tener claro que comarcas como la Costera o la Canal tienen determinadas necesidades y que se tienen que valorar cuestiones como la distancias, el riesgo de despoblación y la aproximación de los servicios a la ciudadanía.

El candidato del PP reivindicó hace unos días que «la gran transformación de Xàtiva» se vivió bajó la etapa de Alfonso Rus.

La mejor etapa de inversiones para esta ciudad está por venir y va a ser la siguiente legislatura: tenemos aprobados 60 millones de la Generalitat en diferentes actuaciones. Mientras el PP se gastaba 14 millones en una plaza de toros que aún está en proceso judicial, que no tiene licencia y a la que le faltan 3 millones para acabarse, hemos puesto en marcha proyectos que no son el capricho del alcalde, sino necesarios, reclamados por los vecinos y que refuerzan los servicios públicos.

¿Echa en falta a Marcos Sanchis en los debates?

Cuando una persona tiene un proyecto de futuro para la ciudad y llega la campaña tiene que explicarlo allá donde pueda a los vecinos y colectivos. Puedo entender que tenga miedo a sentarse a debatir con otras fuerzas, pero la democracia es diálogo y trabajar para llegar a acuerdos.

Mazón ha dicho que va a reabrir el asilo. ¿Qué propone el PSPV para aliviar la falta de plazas residenciales?

El PP deberá explicar cómo lo va a hacer, porque no es propiedad municipal y la viabilidad la propuesta es bastante dudosa. Ya hemos iniciado el expediente para que una empresa pueda construir una nueva residencia para mayores de 100 plazas en suelo dotacional de la zona de les Pereres, a través de un sistema que se lleva a cabo en la mayoría de municipios.

Otra crítica habitual es la situación del casco antiguo. ¿Qué se ha hecho para mejorarla?

Lo que faltaba era el Pla Especial de protección, un instrumento que diseña cómo tiene que ser el núcleo antiguo en los próximos 20 años y que se encuentra en fase de alegaciones y de informes por parte de las consellerias. Hemos apostado por mejorar la calidad de vida en esta zona con la rehabilitación de viviendas, el plan para alquiler joven o el traslado de servicios públicos. La adquisición de Santa Clara va a permitir mantener los juzgados y crear un Centre d’Activitats Culturals Raimon (CRAC) que marcará un antes y un después en la promoción cultural y turística de la ciudad.

¿El turismo ha tocado techo en Xàtiva?

No lo creo. Nuestra ciudad tiene un gran potencial turístico y hemos sentado las bases para centrarnos en lo que nos diferencia del resto y que nos hacer se r una ciudad de referencia del interior valenciano, que es nuestro patrimonio y nuestra cultura. Las exposiciones de artistas valencianos son una línea de trabajo, pero queda un gran recorrido. Con el plan de dinamización turística habrá una remodelación del entorno que lo hará mucho más atractivo e interactivo y hemos de seguir modernizando nuestras infraestructuras turísticas.

En esta legislatura se han apoyado en Cs primero y en una exconcejal de esta formación después. ¿Ve posible una mayoría absoluta tras el 28M?

No hago política ficción. En 8 años hemos sido capaces de no perder ninguna votación en ningún pleno y eso evidencia la transversalidad de las políticas y medidas que hemos llevado a término, como se refleja también en nuestra candidatura. Vamos a trabajar para conseguir sumar los máximos apoyos posibles.

¿Cree que esta vez puede haber acuerdo con Xàtiva Unida?

No hago política ficción, hasta que no pasen las elecciones no lo valoraremos. En 2019, pese a tener un muy buen resultado, abrimos un proceso de diálogo con todas las formaciones políticas en el ayuntamiento con la firme voluntad de constituir un ayuntamiento que pudiera llevar a término los retos de la ciudad y ese sigue siendo el camino. Incluso ofrecimos sumarse al PP, pero ni ellos ni Xàtiva Unida quisieron asumir ninguna responsabilidad y tuvimos que trabajar en una mayoría que diera estabilidad al gobierno.

El sábado volvieron a manifestarse dos asociaciones que reclaman continuamente mejoras en la red de agua potable y en Bixquert. ¿Cuál es la hoja de ruta en estos dos ámbitos?

Ha habido una clara politización de estos dos asuntos y resulta muy evidente desde el partido del que ha venido. Ya no se trata tanto de la defensa de los intereses de los vecinos, sino que hay una voluntad de utilizar las asociaciones y plataformas en contra del actual gobierno. Lo que no se puede hacer en ningún momento es cuestionar de forma tan clara la potabilización y la seguridad sanitaria del agua de nuestra ciudad. Hemos hecho intervenciones como la del depósito de Sant Josep para evitar filtraciones, que era el principal problema que se tenía en 2015, y se están haciendo renovaciones constantes de la red de agua potable. Se está trabajando en un plan en el que se determine cada intervención con una segmentación de la red para que cuando se haga una actuación sean mínimas las calles afectadas y se renueven las conducciones más antiguas. La mayoría de las que se han renovado en casco antiguo hasta ahora cumplen sin ningún problema la legislación.

Respecto a Bixquert seguimos trabajando en un proyecto para aumentar la seguridad con la instalación de cámaras, mejorar la señal de TV y se han hecho intervenciones de iluminación, mejora de caminos y asfaltado reiteradamente. Tenemos en licitación un importante contrato de asfaltado de caminos entre los que están los principales de la zona de Bixquert.

Algunas actuaciones se retrasan y la oposición les suele reprochar la baja ejecución presupuestaria.

Tenemos que cumplir la legislación en materia de contrataciones, que es mucho más estricta con el uso de dinero público que antes de 2015, como consecuencia de los casos de corrupción . Eso genera algún retraso respeto a lo que se querría, pero todo el mundo puede tener la garantía de que todas las actuaciones que se llevan a término tienen siempre un control directo de cómo se gastan los recursos económicos.

¿Confía en que el plan de la Generalitat para acondicionar viviendas de alquiler joven en el casco antiguo pueda ejecutarse la próxima legislatura? ¿Lo ve suficiente para paliar el problema de la vivienda?

Es la primera iniciativa que se ha hecho de forma seria por un gobierno de la Generalitat en colaboración con el ayuntamiento para la adquisición vivienda y alquiler de 50 viviendas en el núcleo antiguo. Además de dar solución a las necesidades habitacionales de la gente joven, este proyecto posibilita la revitalización del núcleo antiguo. Tenemos una alta esperanza en esta actuación, que puede marcar un antes y un después si acaba y se lleva a término de la mejor manera posible. Hay que seguir apostando por ese tipo de rehabilitación de viviendas y lo estamos haciendo a través de la oficina Xaloc.

¿Cómo plantea la campaña?

Hemos configurado una candidatura que es de las mejores que hemos presentado en los últimos procesos electorales y hemos abierto un proceso de diálogo para la configuración de un programa realista. Planteamos una campaña en positivo: no podemos hacer otra cosa que plantear que nuestra ciudad tiene un futuro muy positivo si no se rompe la línea de trabajo que se ha seguido en los últimos 8 años. Sobre todo vamos a estar a pie de calle y respondiendo los retos de la ciudad.