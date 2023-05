Es uno de los días marcados en rojo en el calendario por los amantes del deporte rey en España: La final de la Copa del Rey. Osasuna y Real Madrid disputan este sábado 6 de mayo a partir de las 22 horas en el estadio de la Cartuja de Sevilla un partido de alto voltaje, que contará con participación setabense. El centrocampista Rubén García Santos (Xàtiva, 14 de julio de 1993) es uno de los nombres que forma parte de la expedición rojilla. Un futbolista nacido en la capital de la Costera estará presente en una final copera 54 años después. Los últimos en pisar el césped durante una cita similar fueron Vicent Iborra Richart (1932-2020) y Francisco Ballester Enguix (1946-1977). Ambos formaron parte del once del Elche CF que participó en el último partido de la entonces Copa del Generalísimo, en1969. No se llevaron el título, aunque lo lucharon como jabatos. El encuentro se decidió en el minuto 82, con una jugada capitalizada por un fino extremo llamado Javier Clemente, que acabo asistiendo a Arieta II. "El rubio de Barakaldo" sufrió durante ese mismo año una dura lesión, que lo apartó de los terrenos de juego de forma definitiva. Acabó despuntando como un entrenador de carácter peculiar en ejercicios posteriores, llegando al cargo de seleccionador nacional. Pero, esa es otra historia.

Ahora, más de medio siglo después, Xàtiva vuelve a contar con representación en una final copera. Conocido como el "Joker", Rubén García es un ídolo local. No todas las capitales comarcales pueden presumir de tener un jugador en Primera División. Ha concedido esta semana varias entrevistas a medios deportivos especializados y generalistas en un media press day organizado por el conjunto navarro. También ha tenido tiempo de contestar a las preguntas lanzadas por Levante-EMV. Consultado sobre si conocía el hecho de ser el tercer jugador de Xàtiva en participar en un evento de este tipo, se mostró orgulloso por el dato: "Me lo comentaron hace poco, cuando hice una entrevista en una radio local. Creo que solamente conocía a uno de ellos. Para mí es un orgullo entrar en este cupo de jugadores de Xàtiva que han estado en una final de Copa del Rey. Ojalá pueda romper esa barrera de la victoria. Somos pocos los futbolistas que hemos salido de Xàtiva, estoy super orgulloso de compartir ese dato con figuras de hace años".

"Ojalá pueda romper esa barrera de la victoria. Somos pocos los futbolistas que hemos salido de Xàtiva" Rubén García - Jugador del Osasuna

A su vez, se mostró encantado con el apoyo del municipio y de la comarca de la Costera: "Sí que siento el calor de la ciudad, sin duda. En Xàtiva tengo familia, hermanos, primos... incluso hay amigos que son del Real Madrid y me han dicho que van conmigo sí o sí. Sé que todos llevarán puesta mi camiseta. El otro día compartí un vídeo de un hombre de Canals que vino a verme a Barcelona. Creo que hay un sentimiento muy chulo en la Terreta, en la comarca la Costera, que es la zona en la que vivo. La gente valora a la gente de los pueblos de al lado. Siempre quieren que ganen los tuyos". El futbolista setabense citó los casos similares de futbolistas como David Timor (Carcaixent) o Lucas Torró (Cocentaina), reconocidos en sus municipios de origen.

Y se mostró optimista por el resultado: "Voy a la final con muchas ganas de conseguir algo grande. Estoy super ilusionado y motivado. Justo le he dicho a mi madre que me consiguiera una bandera de la ciudad y de la Comunitat Valenciana. No sé si llegaré a más finales, pero sin duda no creo que lo haga tan convencido de que podemos hacer algo como en esta", apostilló el mediapunta.

"Me para la gente por la calle en Xàtiva y me dice que a ver si ganan la final" Pepe García - Padre de Rubén García

No le va a faltar el respaldo de los suyos. Pepe García, su padre, detalló que un grupo de treinta personas de Xàtiva -entre familiares y amigos- ha preparado una expedición hasta Sevilla. Ayer atendió a este diario: "Para nosotros es una alegría, cuando se clasificaron para la final ya fue un subidón. No sabemos si jugará de inicio, aunque últimamente está siendo más titular, sobre todo en la Copa del Rey. Hay que esperar a ver que decide el entrenador". "Nos vamos su madre, su hermano y yo, más 27 personas más. Nosotros subimos bastante a Pamplona y no nos perdemos los partidos que juega cerca. Estos días he hablado con él, solo llegar a semifinales fue histórico para Osasuna. Está muy ilusionado. Y la ciudad de Xàtiva también. Me para la gente por la calle y me dicen que a ver si gana la final. Están todos con él, toda la gente sabe que es un jugador de Primera".

Las alineaciones se confirmarán antes del partido. No está claro que Rubén sea titular. Beñat Mujika, periodista del diario Berria, sigue la actualidad del equipo rojillo y cree que su participación será clave en la segunda parte: "La verdad es que no creo que sea titular, ya que justo en su puesto está Abde, el jugador cedido por el F.C. Barcelona. Pero sí creo que tendrá minutos importantes en la segunda parte. En los últimos dos meses ha sido fundamental saliendo desde el banquillo. Ha sido clave en esos momentos", comentó.

Contra el Cádiz, por ejemplo, marcó un auténtico golazo. Un zapatazo desde fuera del área contra el que poco pudo hacer el meta rival:

Vicente Iborra y Francisco Ballester jugaron la de 1969

Rubén García es un ídolo en Xàtiva, como también lo fueron Vicente Iborra y Francisco Ballester. Estos dos peloteros participaron en la final de 1969 con el Elche C. F, pero no pudieron ganarla. El caso de Vicente Iborra Richart (Xàtiva, 16 de febrero de 1932 - 3 de diciembre de 2020) es el de un futbolista que no dudo en reinventarse para seguir jugando en la elite. Disputó 347 partidos en Primera División y fue internacional con la selección española B. Su carrera se desarrolló entre el Valencia C.F, Sporting de Gijón y Elche C. F, donde estuvo once temporadas. Destacó por su conocimiento del juego, ya que pasó a ser un delantero con olfato de gol a un defensa central con mucho oficio, que fue elogiado por compañeros como Di Stéfano. También pasó por las filas del Olímpic de Xàtiva. Falleció en Xàtiva a los 88 años de edad.

La carrera de Francisco Ballester Enguix (Xàtiva, 16 de septiembre de 1946, Madrid, 5 de febrero de 1977) fue más corta. El jugador que da su nombre al pabellón deportivo de la capital de la Costera despuntó con el Olímpic, pasó al Elche y le llegó la oportunidad de un grande con su fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, como en otros casos sonados, las lesiones truncaron su carrera. Llegó a debutar con la selección absoluta, pero una rotura de menisco sufrida en un partido con la elástica blanca frente a las Palmas cercenó sus oportunidades de seguir en el club blanco. La sucesión de visitas a diferentes doctores y el hecho de que no recuperara su nivel del todo ocasionaron que acabara primero cedido y traspasado después. A los 30 años falleció de una larga enfermedad.

Ahora, Rubén García toma su testigo en una final de Copa. Es su momento de hacer historia.