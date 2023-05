El cantautor Joan Baptista Humet falleció en 2008, a los 58 años, víctima de un cáncer de estómago, una muerte que truncó el regreso al panorama musical de un artista muy reconocido en el territorio español y en América Latina. Humet comenzó a editar sus primeras canciones en 1970 y durante esa década publicó varios discos, con canciones tan reconocidas y que le supusieron un notable éxito como “Gemma”, dedicada a su hermana, enferma de poliomielitis, una canción que ya es un clásico en lengua catalana. En 1981 publica el disco “Hay que vivir”, que incluía la canción más conocida de Humet, “Clara”, que tuvo un gran éxito en España y en Latinoamérica. La canción alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos y el LP fue disco de oro. Después sacó dos discos más y en 1986 se apartó de la música durante quince años, hasta que en 2001 volvió a componer, publicando en 2004 el que sería su último disco, “Sólo bajé a comprar tabaco”. Su muerte en 2008 puso fin a esa segunda etapa dorada, pero el cantautor de Navarrés dejó escritas, compuestas, e incluso grabadas, varias canciones, que nunca han salido a la luz y que ahora se reunirán en un disco que impulsa la Asociación Cultural Amigos de Humet.

La entidad cultural, que divulga y recopila desde hace años la obra del cantautor de Navarrés a través de actividades culturales de todo tipo, se ha propuesto ahora editar un disco con algunas de las canciones inéditas que ha localizado en estos años, un trabajo discográfico con estos temas interpretados y grabados por otros artistas, entre los que se encuentran cantautores de renombre como Ismael Serrano, Rozalén, Miquel Gil, Litus y Alfons Olmo (músico del grupo alcoyano VerdCel). También colaboran artistas de América Latina, como el argentino Rolo o el colombiano Carlos Pala. Al proyecto musical también se han sumado músicos como Daniel Cros y Miguel Soler, con lo que el disco, que inicialmente iba a reunir 12 canciones, se ha ampliado. “Finalmente serán 15 o 16 canciones, y han quedado fuera artistas que también querían participar, pero hay un límite por minutos para los discos, y no podremos hacer más de 15 o 16 temas”, explica a este diario Francisco Martínez, presidente de la Asociación Amigos de Humet. La entidad cultural no descarta hacer un segundo disco con más canciones inéditas y artistas que quedarán fuera de este álbum.

El disco incluirá canciones inéditas de Humet y se incluirá una interpretada por el mismo cantante de Navarrés, “Eugenia”, que Humet tenía previsto incluir en su último disco, pero que finalmente fue una de las descartadas por la limitación del formato. También habrá canciones conocidas del cantautor, como “Otoño en Navarrés”, que graba Miquel Gil; y “Yo no podría vivir sin ti”, interpretada por Rozalén.

Francisco Martínez detalla que “las canciones han sido adaptadas por los propios cantautores, que las han hecho suyas”. El presidente de la asociación señala que “en un principio barajamos intercalar las voces, la de los cantautores con la de Humet, porque todas las canciones están grabadas por él, pero finalmente decidimos dar libertad a los artistas y que cada uno la hiciera a su aire, a su estilo. Dimos total libertad para que las adaptaran, la única condición es que pusieran su alma y han quedado todas muy bien, será un gran disco”, afirma Martínez. Para el contacto con algunos de los artistas, la asociación ha contado con el escritor, cronista y crítico musical Fernando González Lucini, que ha facilitado la participación de Rozalén, que actuó en 2013 en el festival que organiza Amigos de Humet cada año en Navarrés, en homenaje al reconocido cantautor. En el festival también han actuado músicos que con el paso de los años han alcanzado gran notoriedad, como El Kanka.

Disco en junio y con 1.000 ejemplares

El disco está previsto que salga a la luz el próximo mes de junio, según ha asegurado el presidente de la Asociación Amigos de Humet. Francisco Martínez afirma que “a finales de mayo está previsto que estén todas las grabaciones de las canciones masterizadas. Y en junio sería la producción, la edición y la imprenta, porque está previsto que con el disco también se publique un folleto con las canciones, los cantautores que las interpretan y una pequeña reseña”. Una vez editado, el disco se presentará primero en Navarrés, “en agosto o septiembre, cuando mejor les venga a los artistas que participan, aunque sabemos que todos no podrán estar”. Después se presentará también en Madrid y Barcelona. En la primera tirada se editarán 1.000 discos, aunque la asociación baraja más tiradas si finalmente fructifican las gestiones con una empresa interesada en la venta del disco. Para la edición del disco, la Asociación Amigos de Humet cuenta con una subvención directa de la Generalitat Valenciana de 6.000 euros, con los que costearán gran parte del proyecto, que se eleva a unos 10.000 euros. El resto de la inversión lo aporta la entidad cultural, de fondos particulares o préstamos. Por ello, Martínez agradece el apoyo de los miembros de la asociación “que nunca dicen que no a nada de lo que proponemos, incluso a poner su propio dinero”. La importancia del proyecto, la grabación de un disco con canciones inéditas de Joan Baptista Humet, bien lo merece. Martínez afirma que es “un proyecto apasionante, en el que la gente se ha implicado mucho. Los cantautores participan altruistamente, no cobran, sí lo hacen algunos músicos que les acompañan, pero ellos no”.

Humet “reaparecerá” en junio con la voz de artistas reconocidos actuales. Un disco para seguir promocionando y difundiendo el legado de uno de los mejores cantautores de España y de América Latina.