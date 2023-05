Desi Climent, presidenta y portavoz de la entidad convocante, ha atendido a Levante-EMV y ha comentado que «nos hemos puesto en contacto con todos, aunque algunas formaciones a nivel nacional es cierto que no acompañan al colectivo. En el caso del PP y Cs nos han dicho que tenían un acto en València. Sin embargo, Compromís también lo tiene y ha venido el número 4 de la lista». Sobre VOX, desde la organización han expuesto que «sí estaban interesados en asistir, pero querían matizar el acuerdo y hemos dicho que no podía ser. Son nuestros derechos, luchamos por ellos y no aceptamos que se revisen los puntos, porque todos son necesarios».

El escrito, titulado «Acord pels Drets a Ser i a Estimar Lliurement», comprende ocho puntos que resumen la necesidad de defender al colectivo. Climent resumió sus esfuerzos: «Somos el altavoz de las vivencias de mucha gente. Se están cuestionado muchos derechos que nos ha costado adquirir. Y pueden perderse fácilmente».

Los partidos que sí suscribieron el pacto fueron las agrupaciones setabenses de PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Compromís. Antes de comenzar los turnos de palabra, sus portavoces han echado a suerte el orden, escogiendo una letra de una bolsa.

Germán González (Compromís) ha sido el primero en hablar:«Siempre hemos sido una bandera en defensa del colectivo LGTBI+. Tuvimos a Fran Ferri de Síndic y a Guillem Montoro como primer diputado trans. Somos un referente. Tenemos la lucha por sus derechos en el ADN».

Amor Amorós (XU) ha sido la segunda en el turno de parlamentos. La candidata ha expresado que «creemos que las instituciones tienen que hacer de apoyo a la sociedad civil. Todos los colectivos deben tener garantizados sus derechos. Hemos mejorado, pero queda mucho camino. Xàtiva debe ser una ciudad abierta para todos, debemos reconocer todas las identidades».

Por último, Roger Cerdà (PSPV) ha defendido el trabajo realizado: «En los últimos 8 años se han dado pasos hacia adelante muy importantes. Hablamos de temas que deben estar en la agenda». Así, ha anunciado que se han realizado 500 encuestas para realizar un plan LGTBI en Xàtiva y ha destacado ha destacado la iniciativa de apoyo psicológico «Jovement» entre los jóvenes.

Desde la asociación del Arc de Sant Martí han refrendado la necesidad de contar con una concejalía exclusiva que represente al colectivo: «Se están haciendo cosas, es cierto, pero puede ocurrir que los proyectos a realizar pertenezcan a varias departamentos». La presidenta Desi Climent quiso aclarar que no reciben subvenciones ni tienen vinculaciones políticas: «Somos totalmente independientes», apostilló.

El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:

ACORD PELS DRETS A SER I A ESTIMAR LLIUREMENT

L’Associació Arc de Sant Martí LGBIQ+ de Xàtiva és una organització sense ànim de lucre, nascuda en 2018 a la ciutat de Xàtiva, i motivada per les desigualtats i discriminacions que sofreixen les persones LGTBIQ+, i tenint, per tant, com a objectiu aconseguir una vida lliure, digna i amable, des de la igualtat i el respecte, de les persones LGTBIQ+.

Des de l’organització, i d’acord amb principis legals i morals, s’entén que aconseguir una igualtat real i efectiva de les persones LGBIQ+ en tots els àmbits, així com lluitar contra les diferents formes d’LGBTIQfòbia, ha de ser un treball col·lectiu, que implica la participació activa i ferma de totes les administracions públiques.

A més, des de l’entitat per la igualtat es conclou en el fet que, davant de l’onada de delictes d’odi des d’un punt de vista multinivell (físics, digitals, etc.), i en conseqüència agressions, discriminacions, faltes de respecte, burles, etc., les administracions públiques -les quals representen a tots i totes- no poden autocomplaure’s en els avanços legals ja aconseguits, i, per tant, han de garantir la persistència dels drets aconseguits, la consecució d’una igualtat real i efectiva, i l’erradicació de tota classe de LGTBIfòbia. Les persones LGTBIQ+ no volem més enllà que una vida -en tots els àmbits- igual que la de les persones heterosexuals, sense cap mena de barrera -més enllà de les legals i morals- en el mateix desenvolupament vital. Volem desenvolupar-nos personalment, identitàriament, sexualment, familiarment, socialment i laboral des de la màxima normalització i sense cap repressió.

En aquest context, i en el marc d’incidència política i en l’àmbit d’actuació de l’Associació Arc de Sant Martí LGTBIQ+ Xàtiva, l’organització proposa incloure com a propi l’Acord pels Drets a Ser i a Estimar Lliurement a les diferents organitzacions polítiques que aspiren a governar Xàtiva mitjançant les pròximes Eleccions Municipals del maig de 2023.

Aquest Acord naix de la voluntat de les persones membres de l’Associació, i després de realitzar una anàlisi sobre la situació actual, en el qual també es reconeix i es valora positivament els avanços realitzats en els darrers anys en quant a polítiques locals en matèria d’aconseguir la igualtat de les persones LGBTIQ+ i lluitar contra qualsevol classe d’LGBTIfòbia.

L’Associació Arc de Sant Martí LGTBIQ+ de Xàtiva -la qual no té cap vinculació política com a col·lectiu, independentment de les lliures sensibilitats ideològiques i polítiques de les seues persones membres- té com a voluntat que totes les organitzacions polítiques que conquereixen a les pròximes eleccions refrenden el present document i el facen seu.

L’Acord consisteix en refrendar els diferents punts, que es descriuen a continuació, pel govern escollit pels xativins i xativines durant la legislatura d’entre 2023 i 2027:

1- Reconeixement de la situació de desigualtat de les persones LGBIQ+, així com de barreres i situacions LGBTIfòbiques que afecten directament al seu desenvolupament vital, com a punt de partida bàsic per a executar qualsevol política que vulga aconseguir una igualtat real i lluitar contra la LGBTIfòbia.

2- Voluntat clara i ferma per aconseguir, des de l’àmbit local i buscant la col·laboració amb l’esfera pública i privada, una igualtat efectiva, una llibertat real per a ser i per a estimar i per a erradicar qualsevol mena de discriminació, agressió o situació LGTBIfòbica.

3- Creació de la Regidoria pels Drets i les Llibertats de les Persones LGTBIQ+, amb identitat i pressupost propis, amb la finalitat de concentrar esforços per alcançar

objectius concrets on, en conseqüència, també es puga millorar l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques pels drets i llibertats del col·lectiu LGBTIQ+, així com

fiscalitzar aquestes d’una manera més optima.

4- Desenvolupar un Pla -i d’acord a un Estudi Sociològic previ que analitze la situació real i done a conéixer en què i on actuar- que reculla accions concretes, clares,

organitzades i planificades a realitzar per a aconseguir una igualtat i una inclusió reals del col·lectiu LGBTIQ+, així com lluitar contra la LGBTBIQ+fòbia. Aquest Pla,

en tot cas, ha de recollir una perspectiva LGTBIQ+ en totes les polítiques públiques locals.

5- Tractar d’involucrar al sector públic i privat en la normalització i visibilització de les persones LGTBIQ+ així com en la lluita per la plena igualtat i llibertat de ser i

d’estimar i en l’eliminació de qualsevol classe d’acció o situació LGBTIfòbica.

6- Garantir un servei gratuït d'assesorament psicològic,jurídic i laboral per a la població LGTBI+ de Xàtiva

7- La candidatura es compromet a realitzar una formació específica en matèria de Diversitat LGTBI+ per a les persones funcionaries de l'Ajuntament així com per a les regidories i personal assesor.

8- La candidatura es compromet a realitzar accions els dies 31 de Març (visibilitat trans),26 Abril (visibilitat lèsbica),17 de Maig (contra la LGTBIfòbia),28 de juny

(Orgull LGTBI+).

L’Associació Arc de Sant Martí demana respecte a aquest document, i seriositat i lleialtat en el seu compliment i en la seua fiscalització política. De la mateixa manera, l’Associació vol mostrar el seu profund respecte a totes les organitzacions polítiques que es presenten a les pròximes Eleccions Locals de maig de 2023, i, en concret, a totes les persones que componen les diferents candidatures, sent conscients que cadascuna d’elles inverteixen part del seu propi temps en millorar la vida dels xativins i de les xativines.