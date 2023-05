El PSPV-PSOE de Bocairent ha desmentido las declaraciones del Partido Popular sobre las filtraciones de agua en el nuevo aulario del CEIP Lluís Vives a consecuencia del temporal de lluvia del pasado martes, que descargó más de 90 litros durante la madrugada del lunes al martes. Los socialistas afirman que las filtraciones no afectaron a la nueva construcción y que las clases se pudieron desarrollar con normalidad. El PSPV acusa al PP de “mentir y generar una preocupación indebida a partir de falsedades e imprecisiones”. “No es cierto que se viera afectado por las filtraciones de agua el aulario recientemente construido, ni mucho menos que se pueda sugerir que haya algún tipo de deficiencia estructural”, reprochan los socialistas, que explican que la lluvia provocó la entrada de agua “solo en el pasillo de las aulas prefabricadas” que están instaladas al lado del nuevo aulario.

Los socialistas manifiestan que “no hubo ningún problema en las aulas del nuevo edificio ni en las aulas prefabricadas, por eso la actividad docente se ha podido llevar a cabo tanto el martes como el miércoles en el CEIP Lluís Vives”. El mismo martes, el alcalde, Xavier Molina, el arquitecto del ayuntamiento y la Policía Local se personaron en el colegio para evaluar la situación junto con la directora de la escuela. En la inspección se pudo localizar l motivo de la entrada de agua en el pasillo de las aulas prefabricadas y, según explican desde el PSPV, “se atendió y se recogió por parte del personal municipal”.

Los socialistas denuncian que la única finalidad del PP en este asunto “es electoralista y, sin ningún miramiento, hace servir imprecisiones y falsedades para generar una preocupación indebida”. Añaden que “a lo largo de esto años, cuando ha hecho falta suspender las clases, lo hemos hecho, pero siempre hemos tenido presente que la decisión se tiene que tomar cuando es estrictamente necesaria, y el martes, una vez analizada la situación por parte de los responsables municipales, se determinó que no hacía falta, tal como ha demostrado el funcionamiento de la escuela estos días”, reiteran desde el PSPV. Los socialistas también desmienten que las aulas prefabricadas donde está ubicado provisionalmente una parte del alumnado del colegio público del municipio sean “de dudosa características, espacio menos del habitual y bajas calidades”, como criticó el PP. “Los módulos están autorizados por la conselleria y tienen las características exigidas para la inspección educativa de acuerdo con el alumnado de cada grupo”, afirma el PSPV, que indica que la instalación de estas aulas prefabricadas “se hizo en consenso con la comunidad educativa, después de valorar otras opciones y atendiendo a que la Conselleria d’Educació no pudo proveer los módulos acordados al inicio del Pla Edificant”. Para el PSPV, “mentir, y más en un tema tan sensible, no es una buena carta de presentación para quien aspira a gestionar el Ayuntamiento de Bocairent”, expresan los socialistas ante las acusaciones del PP.