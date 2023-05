De Agullent a la cima del motocross español y europeo. José Manuel Pastor se ha codeado un nombre en la fabricación de suspensiones para motos de motocross y las piezas del fabricante agullentí se han posicionado entre las mejores del mercado, a nivel nacional e internacional. Días atrás, el gaditano José Antonio Butrón se coronó campeón nacional de MX1, además de ser campeón europeo del 2022. El piloto andaluz es uno de los “clientes” de Pastor.

José Manuel Pastor, con su pequeña fábrica de Race Tech en Agullent, fábrica las mejores suspensiones desde hace 30 años, cuando viajó a California para formarse en este nuevo negocio. Las cosas le han salido muy bien ya que ha formado a los mejores pilotos españoles. En un principio, parece que las suspensiones no sean tan importantes, pero hoy en día es más importante que el motor o el chasis, según destacan los expertos, debido a que la manera de conducción puede cambiar en horas ya que los pilotos tienen diferentes psicologías sobre la moto, y para esto hay que equilibrar la suspensión a la perfección. Por este motivo, este trabajo puede durar días, probando cosas una y otra vez, apunta Pastor. “En una carrera llena de roderas como la de Albaida, si el piloto entra con fuerza y motivación sin duda la fuerza se va hacia delante, pero si esto sucede al contrario, entonces no le estás dando la presión suficiente a las suspensiones que habíamos equilibrado, por este motivo debemos de estar pendientes en todo momento para subsanar estos problemas”, explica el gerente de Race Tech. El fabricante agullentí añade que “hoy en día la gente no se centra mucho en la geometría o poner la moto apunto, van a los circuitos a rodar y rodar. Sin duda, esto es una equivocación ya que la montura se tiene que poner en condiciones para poder arañar un segundo en cada vuelta. Para conseguir esto se debe perder mucho tiempo como por ejemplo yo con Butrón, que he perdido 200 horas, pero que después los resultados están ahí”, comenta el agullentí. Pastor también expone que “la psicología también es un aspecto muy importante que los preparadores la tienen muy descuidada a nivel de todos los deportes, y tienes que analizar el grado de ánimo o motivación del piloto durante la carrera para poder calibrar mejor las suspensiones”.

José Manuel Pastor trabaja básicamente con motos de campo, dejó de lado las de velocidad tras varias temporadas en el circuito, y en el mundo de las bicicletas le fue imposible entrar porqué es un coto cerrado de las grandes marcas. Pero con las motos de motocross o enduro tiene suficiente trabajo, en la actualidad tiene a pilotos de renombre como José Antonio Butrón y Adrià Monné, que este año se ha alzado con el subcampeonato nacional de MX2.

Paradójicamente, Agullent es sinónimo de deportes de barro y ha tenido al mejor ciclocrosista valenciano de todos los tiempos, Paco Pla. Ahora, José Manuel Pastor ha preparado las mejores motos de cross de este país con innumerables títulos nacionales con sus pilotos.