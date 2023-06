La política municipal esconde muchos entresijos. En los pequeños pueblos los resultados electorales, a veces, dejan situaciones sorprendentes. Tal es al caso de lo ocurrido el pasado 28 de Mayo en Beniatjar, un municipio de algo más de 200 habitantes perteneciente a la comarca de la Vall d'Albaida. Un padre y su hijo participaran en la negociación del próximo gobierno municipal, ya que han salido elegidos como representantes de dos partidos diferentes, al integrar las listas Ens Uneix y Acord per Guanyar-Compromís. Las dos formaciones mencionadas han obtenido dos concejales en el pueblo de la Vall, por uno del PSPV.

Ambos son conscientes de que ha llegado el momento de sentarse y buscar una solución que permita configurar el pleno municipal para los próximos cuatro años.

La ley electoral estipula que en los municipios pequeños de hasta 250 habitantes -tal es el caso de Beniatjar las formaciones políticas pueden presentar cinco nombres en su lista. Cada elector puede votar a un máximo de cuatro representantes, sea cual sea el partido. Una vez cerradas las votaciones se hace un recuento de votos de todos los candidatos y los más votados entra en el consistorio. En Beniatjar no hace falta, pero la normativa estipula que en caso de empate se realice un sorteo.

Jaime Ferrer de Los Santos tiene 75 años y se presentó como el número 1 en la lista de Beniatjar ens Uneix, formación amparada en las siglas del partido creado por el equipo de Jorge Rodríguez tras salirse del PSPV de Ontinyent por el caso Alqueria que ya tiene ramificaciones en otras localidades de la comarca de Vall. Ferrer llegó a Ens Uneix desde el Partido Popular, donde ejerció como concejal de Bienestar Social, Cultura, Comunicación y Participación Ciudadana en la última legislatura. En los comicios del 28M fue el candidato más votado en la localidad. Ahora, una de sus tareas pendientes es participar las reuniones que permitan desencallar el puzzle en el que se ha convertido el Ayuntamiento de Beniatjar tras las últimas elecciones del 28M. Ayer atendió a Levante-EMV mientras se encontraba trabajando sus tierras. Parco en palabras, confirmó que su hijo entró en una lista diferente a la suya y que ahora será el momento de negociar: "De momento no quiero decir mucho. Me gustaría hablar una vez se decida todo. El pueblo nos ha votado. Buscaremos una solución".

En el otro lado de la balanza se encuentra Borja Ferrer, que también salió escogido en los últimos comicios municipales. Tiene 33 años de edad y trabaja como profesor de Educación Física en el IES Càrcer. Consultado por este diario comentó que "cuando decidí presentarme por Compromís no sabía que mi padre iba a ir en la lista de Ens Uneix, la verdad. No es un cosa que vea extraña, para nada. Me ha llegado algún comentario de que se presentaba un padre contra su hijo y esto no es así. Se trata de una lectura equivocada. Los dos hemos entrado en las listas para trabajar por el futuro de Beniatjar. Es lo que queremos y es lo que vamos a hacer".

Eso sí, Ferrer explicó que aún es pronto para aventurar lo que puede ocurrir: "Me tengo que sentar con Lluís Calatayud, que era el número 1 de la lista de nuestra formación. Soy simpatizante de Compromís desde hace tiempo y decidí entrar en el proyecto con Lluís para trabajar por el pueblo. También tendremos que hablar con gente de Compromís, como igual también tienen que hacer ellos con Ens Uneix. Queda mucho por decir".

Así como su padre sí tiene experiencia política, Borja Ferrer se estrenará como concejal este año. Ayer comentó que padre e hijo aún no se han sentado a hablar de los resultados: "El día siguiente sí hablamos, pero no hemos tenido una conversación sentados de forma tranquila. Lo que hice fue llamarle. Nuestra relación es muy cordial, no podía ser de otra forma. No creo que cambie, nos presentamos para ser concejales sin mirar las pretensiones personales, lo que buscamos es trabajar por el futuro del pueblo".

Lo que nadie puede esconder es que la relación familiar sí podría influir en un acuerdo. Lluís Calatatud es el otro representante de Compromís en Beniajtar. Ayer también habló con este periódico: "Borja forma parte de la candidatura desde hace tiempo. Yo interpretó que la relación entre padre e hijo ayudará en las reuniones, no hay problemas por ahí. Si el pueblo ha decidido que no haya una mayoría clara las personas que hemos sido elegidas tendremos que ponernos de acuerdo. Es momento de negociar con tranquilidad y estudiar los programas".