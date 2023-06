El sábado tomó posesión del acta de concejal y el lunes presentó su dimisión. Josep Penadés se ha convertido en uno de los regidores más fugaces del nuevo mandato que se inicia en los municipios.

La renuncia del candidato que encabezó la lista del PSPV de Albaida en las elecciones del 28M se hará efectiva en el pleno municipal que se ha convocado este viernes para elegir por sorteo a los miembros de las mesas electorales. Aunque en un primer momento la intención de Penadés era continuar hasta 2027, una vez transcurridos los comicios no ocultó desde el primer momento su decepción con un resultado que se había quedado muy lejos de sus expectativas y ha sido el primero en asumirlo y en hacer autocríticaha, precipitando su retirada de la política.

En Albaida, el PSPV ha conseguido mantener sus tres concejales en el ayuntamiento, pero ha perdido 117 votos en las urnas respecto a 2019. Con el mismo número de sufragios ha aventajado la candidatura autonómica liderada por Ximo Puig a la local en el municipio.

En 2025 previsiblemente el testigo lo recogería el número 2 de la lista del PSPV, el profesor universitario David Palací

El que ha sido portavoz socialista en Albaida desde 2019 se va a pesar del pacto de gobierno fraguado entre su formación y Compromís que podría haberle otorgado la alcaldía durante los dos últimos años de la legislatura. En 2025, previsiblemente el testigo lo recogería el número 2 de la lista del PSPV, el profesor universitario David Palací, considerado el relevo natural de Penadés. El acuerdo sellado entre las fuerzas progresistas establece que dentro de dos años los firmantes "se obligan a votar al candidato del PSPV como alcalde de Albaida", sin dar más detalles.

El candidato socialista ya comunicó su marcha el pasado jueves en una asamblea de la agrupación socialista local de Albaida, aunque no quiso anunciarla públicamente para evitar interferir en las negociaciones con Compromís, que se alargaron hasta el sábado a las 11 de la mañana. "La gente ha votado que quiere un cambio en la manera de gobernar en Albaida pilotado por un ejecutivo progresista. He trabajado en el acuerdo pese a saber que no iba a ocupar la alcaldía", subraya.

Penadés, profesor de instituto, se postulaba como alcalde por segunda vez y considera que ha llegado a su "tope electoral". Bajo su liderazgo, el PSPV triplicó su número de concejales en Albaida hace cuatro años (de uno a tres) y superó en votos al PP tras haber cosechado en 2015 el peor resultado de su historia. Sin embargo, en aquella ocasión los socialistas no lograron romper la mayoría absoluta de Compromís. "Estábamos en el pozo y sacamos la cabeza", incide Penadés. "Hemos estado haciendo una oposición buena y constructiva. Las expectativas para este 2023 eran muy buenas porque Compromís llevaba 12 años en la alcaldía y esperábamos como mínimo sacar cuatro concejales", explica.

Sin embargo, el PP ha sido el único partido con representación que ha crecido en Albaida, hasta el punto de ganar las elecciones con el doble de escaños que en 2019, pese a que la izquierda supera a los populares en casi 500 sufragios. "Aunque hemos sido la fuerza decisiva para que la izquierda continúe gobernando, nuestro resultado no es el que esperábamos", señala Penadés, para quien ha llegado el momento de "dejar paso a gente nueva" con energías renovadas en el PSPV.

El alcaldable va a continuar volcado en la enseñanza secundaria y piensa retomar su afición por la escritura. Penadés ya explicó a los suyos que no se considera un político; su trayectoria ha girado más iben en torno a la cultura y ahí están las publicaciones literarias y los premios que lo atestiguan.

Asamblea socialista este jueves

Este jueves, el PSPV de Albaida volverá a reunirse en asamblea para abordar la renuncia y reordenar el organigrama a nivel orgánico e institucional. Tras la renuncia de dos candidatos que le antecedían en la lista socialista, todo apunta a que el joven Pau Sempere, de 18 años de edad y número seis en la lista socialista, será quien entre a formar parte del ayuntamiento en sustitución de Penadés para acompañar a David Palací y Cristina Vila en el grupo municipal. Tanto la cuarta en la candidatura como el quinto, Alicia Pont y Vicente Ruiz, han declinado asumir el relevo por motivos laborales y personales.

En la asamblea, Palací podría convertirse en secretario general de la agrupación socialista y ser ungido como nuevo líder del PSPV de Albaida.