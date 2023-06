El veredicte del 29 Premi de literatura eròtica de la Vall d’Albaida va arribar puntual un any més a la seua cita amb la nit màgica de Sant Joan en un gala amenitzada i produïda per Ad Libitum. Així, l’acte de lliurament va tenir lloc a Castelló de Rugat aquest divendres, 23 de juny, i va afegir el nom de l’escriptora i periodista Lourdes Toledo Lorente (València, 1970) al palmarès del certamen literari més singular de les lletres valencianes.

Diplomada en Magisteri i forjada en l’ensenyament de llengües i en l’àmbit docent, suma quasi trenta anys d’experiència com a periodista amb tasques com redactora, corresponsal i coordinadora de diferents mitjans de comunicació. Actualment, col·labora en diferents mitjans com eldiario.es, Levante-EMV, l’Avenç, La Veu dels Llibres i els informatius d’À Punt Ràdio.

Addicionalment, en el sector editorial, ha coordinat campanyes de promoció de novetats i de la lectura i ha exercit la traducció. A més, Oficis valencians (Bromera, 2008) va marcar l’inici de la seua trajectòria literària guardonada ja amb reconeixements com el 20 Premi d’assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta per "Amèrica endins" o, en la mateixa modalitat, el Josep Vallverdú 2020 per" La inquietud".

Augment de la dotació

La 29 edició del Premi de literatura eròtica de la Vall d’Albaida ha augmentat la dotació econòmica del guardó en un 50% fins als 6.000 euros, el que va comportar un rècord de participació amb un total de 40 originals. Per tant, en aquesta ocasió la tasca del jurat presidit per Betina Alcaraz va tenir més difícil l’elecció de l’obra guanyadora encara que la coincidència va ser unànime entre les seues integrants que també van destacar altres quatre texts finalistes: “Manual d’instruccions d’un sugar baby”, “Tu no hauries d’agradar-me”, “El joc de l’aigua” i “I jo, amor meu”.

Alcaraz estava acompanyada per altres sis dones com la guardonada en l’edició passada, Anna Rubio, o Vicenta Tasa, de l’Acadèmica valenciana de la Llengua. La subdirectora de la Direcció general del Llibre, Arxius i Biblioteques, Rosa Codonyer i Núria Monllor en representació d’Edicions Bromera també integraven un jurat completat per membres d’entitats de la Vall d’Albaida com Imma Cambra, de la junta directiva de l’IEVA, i de Pilar Belda, de Covalba.

"El premi més rellevant de la Vall d’Albaida pot estar en perill si els governants que entren a les institucions fan realitat la voluntat de reduir l’ajuda al foment de la nostra llengua", adverteix el conseller de Cultura en funcions de la Mancomunitat

El conseller de Cultura en funcions de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida, Fede Vidal, va explicar que “la consecució de l’augment de dotació econòmica “ens ha permés donar de major visibilitat i qualitat dels originals presentats al certamen”. Igualment, Vidal, que va exercir de secretari del jurat, advertia que “encara que el gènere eròtic compta amb bona salut, el premi més rellevant de la Vall d’Albaida pot estar en perill si els governants que entren a les institucions fan realitat la voluntat de reduir l’ajuda al foment de la nostra llengua”; per això, concloïa assegurant que “el valencià és de totes i tots i no pot ser objecte polític” i va desitjar que el guardó “continue per molts anys i no es perda per interessos partidistes”.