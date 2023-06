La Casa de la Cultura de Xàtiva acogió ayer una nueva asamblea del Olímpic. Restringido a los socios, fue un nuevo encuentro tenso que se alargó hasta casi las nueve de la noche -comenzó a las siete de la tarde- y en el que los presentes tumbaron de nuevo las cuentas presentadas por los actuales gestores de Sudeva. Además, también se nombró una nueva junta gestora que dirigirá el club hasta el presunto traspaso de poderes entre el actual presidente Anuj Gupta y el exdirector deportivo noruego Rune Hoem en una próxima cita. De hecho, en la reunión de ayer se explicó que Hoem es el único que ha presentado una candidatura para coger las riendas del club, aunque la retiró para llegar antes a un acuerdo con los actuales responsables para hacerse cargo del equipo sin deudas.

En el fondo de la cuestión, como casi siempre, el aspecto es económico. En las cuentas presentadas -que los socios tumbaron de nuevo- se explicó que el Olímpic de Xàtiva finaliza el año con un déficit de 22.000 euros, unas deudas activas de 65.000 euros -con impagos a jugadores y cuerpo técnico, entre otros- y un concepto incluido en el balance de situación titulado como "deudas largo plazo con entidades deportiva" que suma un total de 653.902,63 euros. Las fuentes consultadas explicaron a Levante-EMV que dicho concepto se refiere a lo que el club le debería a las empresas de Anuj Gupta. No es una cifra baladí.

Tras una primera parte de la reunión llena de tensión en la que varios socios no dudaron a la hora de lanzar duros reproches sobre la gestión realizada en los últimos años y preguntar sobre las cantidades pagadas por Sudeva por usar el nombre del Olímpic de Xàtiva, Gupta tomó la palabra. Su alocución fue en idioma inglés y el servicio de traducción bastante irregular, ya que no se trasladaba al público el 100 % del parlamento. El dueño de Sudeva pidió a los socios que le escucharan sin prejuicios: "Entiendo el enfado, hace cinco años prometí muchas cosas y somos culpables de haber bajado de categoría. Estoy pendiente de llegar a un acuerdo con Rune Hoem. Sé que no voy a recuperar todo el dinero invertido. Creo que es bueno que entren nuevas personas en la Junta. Es importante contar con nuevas ideas". Fue una despedida a medias. Tras un año de tensiones entre las "familias" india y noruega del Olímpic de Xàtiva, en el que no se ha conseguido recuperar la categoría, ahora parece que sí habrá acuerdo.

A su vez, Guramarpreet Chadha (vocal y traductor) comentó que el club tiene un proceso legal abierto con la FIFA para cobrar los derechos de formación del portero Boison Wynney (Liberia) tras su fichaje en la temporada 2019/20 por el Doxa Dramas griego por el que el Olímpic de Xàtiva podría percibir hasta 36.000 euros. También se refirió a otro procedimiento legal con el jugador Tanque -explicando que se marchó al Atzeneta UE teniendo un contrato con el Olímpic- y otra demanda con un patrocinador. Habría que ver como finalizan estos procesos legales y si el club setabense acaba cobrando algo. También se explicó que el club aún no cuenta con la auditoría encargada por "unos flecos".

Proyecto a ocho años, conversaciones por el Hotel Murta...

Tras la asamblea ordinaria, luego llegó otra extraordinaria. En este caso todo apuntaba a que se iba a oficializar el traspado entre las facciones indias y noruega, entre Anuj Gupta y Runea Hoem. Sin embargo, los representantes de ambas partes explicaron que están pendientes de llegar a un acuerdo para que los nuevos gestores entren en un club sin deudas. Todo apunta a que están negociando el dinero que debe recibir Gupta con la referencia de los casi 654.000 euros incluidos en el concepto de deudas a largo plazo. Hoem reconoció a este diario que falta llegar a un acuerdo final: "Esperemos que sea pronto". A su vez, el ex director deportivo de origen noruego no dudó a la hora de tomar la palabra y explicar las líneas maestras de su proyecto. De nuevo lo hizo en idioma inglés y, de nuevo, el servicio de traducción no trasladó todo el parlamento. "Queremos coger el club sin deudas, por lo que llegaremos a un acuerdo con Anuj. Hemos ido al Ayuntamiento para hablar sobre el Hotel Murta, ya que uno de los inversores que nos puede acompañar conoce este sector. El primer objetivo será subir de categoría, por lo que no traéremos jugadores de fuera, queremos nuevos jugadores de aquí. Somos gente de fútbol, con experiencia".

Cabe recordar que con la entrada de Sudeva hace cinco años también se habló de un proyecto en el Hotel Murta. Parece que sería una iniciativa bastante en pañales. De hecho, alguno de los presentes recordó que en 2018 se presentó también un proyecto de capital colombiano: "Al final acabamos eligiendo a Sudeva".

A su vez, Rune Hoem explicó que llega con proyecto a largo plazo -de cinco a ocho años- y destacó que el objetivo clave es la estabilidad del club: "Hace dos años la asamblea fue diferente. La idea es volver a estar todos unidos. A ir todos juntos. Solo puedo prometer estas cosas una sola vez, sé que luego no podré hacerlo".