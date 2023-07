Después de 4 años en la oposición y tres mandatos en el equipo de gobierno que comandaba Estela Darocas, Federico Argente (PP) ha tomado las riendas del Ayuntamiento de Navarrés con un bagaje que le permite conocer al dedillo las necesidades del municipio. De momento, eso sí, confiesa sentirse algo raro en su nuevo despacho y aún se está acostumbrado a eso de que todos los vecinos que acuden al consistorio pregunten por él.

Pese a cambiar de candidato y a los tres mandatos que llevan gobernando, el PP ha revalidado la mayoría absoluta con una diferencia de 5 concejales con la oposición y casi un 70% de apoyos. ¿Cuál es el secreto?

Ha sido un reconocimiento a la labor que ha desarrollado el equipo de gobierno durante estos 12 años. Gobernar siempre te lleva a perder algún voto e incluso para nosotros ha sido una sorpresa poder refrendar prácticamente el mismo resultado de 2019.

¿Cómo cambia la perspectiva de ser teniente de alcalde a alcalde?

Cambia bastante: tienes que dar una dedicación exclusiva al ayuntamiento y todos los temas pasan por la alcaldía, sobre todo en un pueblo pequeño donde todos los problemas van a parar al alcalde. Como teniente de alcalde me dedicaba más a Urbanismo y todos los días ayudaba a Estela, pero ahora me llegan más asuntos de gente particular. De momento estamos en fase de instalación, porque vamos a cambiar un poco el organigrama del ayuntamiento en cuanto a concejalías y el hecho de que Estela haya sido designada como número 2 del PP para el Senado implica que va a poder llevar menos cosas como regidora.

"El antiguo matadero se convertirá en una gran biblioteca, con una sala de estudios abierta 24 horas para que los jóvenes puedan tener medios en época de exámenes"

¿En qué prioridades van a concentrar los esfuerzos en este inicio del mandato?

Acaba de empezar la temporada de baño en Playamonte y vamos a ver cómo nos funcionan todas las mejoras que hemos incluido este año, puesto que esperamos más público tras la obtención de la Bandera Azul. Tenemos en marcha ya un proyecto que saldrá al licitación en otoño para rehabilitar el antiguo matadero mediante una subvención del Pla Conviure que convertirá el edificio en una gran biblioteca, con una sala de estudios abierta 24 horas para que los jóvenes puedan tener medios en época de exámenes y una sala de reuniones que nos sirva como aula para hacer cursos de formación homologados y renovar instalaciones en cuanto a climatización. Otro gran proyecto nos quita un poco el sueño es la gran ampliación en el IES La Canal: este año sale a licitación la redacción del proyecto.

¿Por qué les quita el sueño?

La actuación está dentro del Pla Edificant y conlleva una inversión de 4,3 millones de euros que tenemos que gestionar nosotros. Para un pueblo como Navarrés representa mucho económicamente y cuidado con lo que haces porque si te pasas lo pagas tú. El instituto aún tienen algún barracón, y la mejora permitirá ampliar las aulas, construir un taller, reformar el comedor… La intención es seguir ampliando el número de módulos de FP, dado que hay demanda.

Han gobernado 8 años con el Botànic en el Consell. ¿Esperan muchos cambios con un president del PP?

Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. La institución con la que más trabajan los ayuntamientos es la diputación y, de momento, sigue en el aire quién la va a gobernar. Si se la queda el PSOE va a haber una continuidad y si se llega a acuerdo con el PP, nuestra relación con Vicent Mompó es ideal, siempre nos hemos llevado muy bien. A ver qué proponen, qué cambios hacen…

¿Qué le pide a los nuevos gobernantes que controlan las inversiones?

La Canal es una comarca un tanto olvidada y esperamos que nos presten apoyo para que nos mejoren por lo menos el acceso a la comarca. Nuestro territorio se ha ido desarrollando industrialmente y, con la cantidad de camiones que hay, que todo el mundo tenga que pasar por una carreterita empieza a ser preocupante. La circulación es peligrosa porque hay gente que va con prisas. A nivel de comarca deberíamos unir esfuerzos para que, de una forma u otra, nos mejoren el acceso a la autovía. Vamos a ver si estos equipos de gobierno que entran nuevos tanto en las consellerias como en la diputación nos puedan ayudar. Estamos escondidos y no estamos tan lejos de Valencia.

"A nivel de la mancomunidad se está trabajando mucho en potenciar el turismo en la comarca: todos los pueblos vamos a una"

Pero el turismo está en auge y cada vez se conoce más a la Canal.

A nivel de la mancomunidad se está trabajando mucho y han sido años muy buenos en los que ha habido concordancia con todas las decisiones que se han tomado. Los plenos de la mancomunidad a veces resultaban aburridos porque todo se aprobaba por unanimidad, sin mirar el color político o lo que pretendía un pueblo u otro, siempre se han buscado soluciones. En clave turística nos hemos puesto todos a una, entendiendo que en nuestra comarca como pueblo independiente no vendes nada y en cambio como territorio puedes vender un paquete atractivo para que el visitante venga a pasar unos días y conozca realmente la Canal.

¿Qué puede hacer un ayuntamiento como el de Navarrés para retener o atraer habitantes y empresas?

Siempre hemos estado al lado de las empresas y los comercios. Navarrés sufrió mucho con el cierre de Tavex porque era un referente en cuanto a la calidad de los sueldos y la cantidad de trabajadores que tenía. Fue un palo para la economía familiar local, pero hemos sido capaces de recuperar el polígono y ha venido una empresa que ha comprado la nave y se ha instalado aquí. Los nuevos dueños de Siro también han venido fuerte, se les está ayudando en todo los posible para darles las máximas facilidades y tienen intenciones de seguir ampliando la producción. Otra sorpresa ha sido que una empresa que se fue a Alberic haya decidido volver a instalarse aquí. Tenemos que apoyar a estas empresas. Si algo define a la gente de la Canal es que son emprendedores. Cuando la agricultura declinó, creció el cultivo de flores para la venta en Navarrés, después hubo mucha gente que montó granjas de conejos o cerdos y conforme la cosa se ha ido deteriorando siempre han sido capaces de buscar una nueva actividad. Tenemos que estar en ayudar a encontrar nuevos medios de vida para que nuestros pueblos no se despueblen y por lo menos mantengamos la población.

"Esperamos como agua de mayo la cantidad que el Gobierno nos ha reconocido por el IBI de la presa de Escalona"

¿Hay suficientes servicios en los pueblos pequeños?

En Navarrés estamos muy satisfechos de lo que tenemos. No nos falta prácticamente ningún servicio imprescindible. El reto es mantenerlo y en la medida de lo posible mejorarlo y cuantos más servicios podamos tener para evitar que la gente se tenga que trasladar fuera mejor.

En 2011 iniciaron una batalla con el Estado para que pague el IBI de la presa de Escalona. ¿En qué punto está el proceso?

El asunto ha ido rodando en tribunales y, conforme al ritmo de la justicia, cada 3 o 4 años tenemos un juicio. Cada año le exigimos a la diputación que emita el recibo y el Estado va poniendo recursos a la sentencias, algo que no entendemos porque sí o sí saben que tienen que pagar, parece que quieren retrasarlo... De momento ya nos han confirmado el pago de los recibos del IBI de 2017 a 2019, que son unos 320.000 euros para los ayuntamientos de Quesa y Navarrés, una cantidad muy importante para las economías de ambos pueblos que estamos esperando como agua de mayo. Los recibos de 2020 a 2023 ya los tenemos reclamados.

¿Qué novedades hay en las concejalías?

Ya teníamos una concejalía de Turismo, pero hemos creído importante que lleve los temas de Playamonte, dado que esta zona de baño va a más a partir de la distinción de la Bandera Azul. Además, está habiendo movimiento urbanistico en la urbanización después de haber recuperado el lago y se necesita una delegación específica y más implicación y dedicación por parte del ayuntamiento.

La bandera Azul es un éxito, pero también un reto, imagino.

El que te hayan dado la bandera azul no quiere decir que la tengas para siempre, sino que tienes que renovarla año año y eso implica que tienes que mantener los servicios y la calidad del enclave, hay que trabajar constantemente en ello no solo para mantener, sino para mejorar los servicios.

Han implantado una aplicación para la reserva previa.

Hemos instalado la reserva previa de entradas para cumplir el aforo que nos marcamos y que no sea un galimatías. Así se evita la masificación y podemos controlar mejor la gente que pude entrar, si no Playamonte estaría desbordado.

También han subido el precio de 2 a 3 euros.

Hemos subido el recio no por competencia sino por llevar la misma línea que el resto de espacios naturales de la comarca a la hora de conservarlos y disponer de un presupuestos para mantenerlos. Nuestros vecinos de Bolbaite han subido el precio para acceder al río a 3 euros y otras zonas de baño igual. En definitiva lo que se está pretendiendo es que la Canal no sea un punto invididual de cada pueblo, sino un paquete de sitios donde el visitante pueda disfrutar de todos los recursos e ir todos a una.