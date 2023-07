Veinte días después de la fecha fijada para los plenos de constitución de los nuevos ayuntamientos y 40 días después de la celebración de las últimas elecciones municipales del 28 de mayo, Moixent sigue sin investir al alcalde para la próxima legislatura. Aunque seguirá al frente del gobierno local el socialista Guillermo Jorques, el ayuntamiento aún no ha podido convocar el pleno de investidura y que los nuevos ediles tomen posesión de su cargo, debido a un recurso presentado por el PSPV al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, tras denunciar un error en la transcripción de los votos emitidos el pasado 28 de mayo, un error que comportaría el intercambio de un edil entre el PSPV y el PP, los dos partidos políticos con representación municipal. Moixent será, así, de los últimos consistorios en constituirse, lo que retrasa también la constitución de la nueva Diputació de València, ya que para la formación de la misma tienen que estar todos los ayuntamientos previamente constituidos.

El pleno de investidura de Moixent se retrasará al menos una semana más ya que tras cerrarse ayer viernes la fase probatoria para aportar al TSJ la documentación que acredite el error denunciado por los socialistas, el tribunal dispone ahora de cuatro días hábiles (sábado y domingo no incluidos), por lo que estos cuatro días comienzan a contar a partir del próximo lunes. El jueves el TSJ debe emitir la resolución que determinará los ediles que finalmente tendrán los socialistas y los populares y, a partir de ello, se podrá convocar el pleno de constitución del ayuntamiento.

El error en la transcripción de los resultados electores del pasado 28 de mayo en Moixent radica en dos de las cinco mesas electorales. Aunque el resultado final que dirima el TSJ no cambiará el gobierno de la localidad, que seguirá en manos socialistas, si puede modificar la distribución de concejales.

Según ha explicado el alcalde en funciones, Guillermo Jorques, se produjo un error en la transcripción de los votos de dos mesas electorales. Los votos conseguidos por el PSPV se asignaron erróneamente al PP, y a la inversa, los de los populares a los socialistas. Ello supone que 300 papeletas del PSPV han ido a parar al PP, con lo que sin estos votos el PSPV perdería un regidor, pasando de 7 a 6, y el PP ganaría 1, pasando de 4 a 5. Los socialistas seguirían amarrando la mayoría absoluta, pero con un edil menos, que cambiará la estructura de gobierno.

Jorques explica que a la espera de la resolución del TSJ sobre el recurso presentado, “no se ha convocado aún el pleno de investidura, no sabemos aún cuando será. La recomendación es esperar, ya que no es conveniente constituir un ayuntamiento cuya distribución pueda cambiar, aunque no lo haga la gobernabilidad”. El alcalde en funciones asegura que “está todo reconocido, esos 300 votos nos corresponden a nosotros. El PP también lo ha reconocido, el juez de paz también, todos. Son los resultados reales”, reitera Jorques, que confía en que el TSJ acabe dándoles la razón. “Esperamos que el TSJ apruebe el recurso y se pronuncie a nuestro favor”, declara el edil.

Jorques explicaba que ayer estaban revisando la documentación presentada al juzgado y apuntaba que “este viernes se cerraba el plazo de la fase probatoria. Ahora el TSJ dispone de cuatro días para pronunciarse y cuando tengamos esa resolución judicial ya podremos convocar el pleno”. El alcalde en funciones manifestaba que una vez esté la resolución no se demorarán los plazos y cuanto antes se convocará la sesión plenaria para constituir el nuevo ayuntamiento e investir al alcalde. Eso podría ser ya a finales de la semana que viene o principios de la siguiente.