La asociación de comerciantes Comerç In de Ontinyent ha agradecido públicamente a J.Pablo Úbeda su trabajo en los últimos 8 años en el frente de la concejalía de Promoción Económica del ayuntamiento ontinyentí, una área que pasará ahora a gestionar Natàlia Enguix. Úbeda deja esta concejalía en la nueva legislatura para pasar a gestionar la de de Gobierno Abierto, Modernización, Seguridad y Proyectos Europeos, que incluye la gestión de aspectos como Hacienda o Personal.

En el transcurso de una reunión de la asamblea de la entidad, la presidenta de Comerç In, Ana Ferrero, destacaba “la gran implicación de Pablo Úbeda con el sector, y su trabajo para hacer del comercio un sector económico cada vez más importante en la ciudad y un referente también para las ciudades vecinas”. Pablo Úbeda, que recibía un detalle de manos de la presidenta, agradecía a su vez “la predisposición de Comerç In para impulsar un sector tan importante desde el trabajo conjunto”. Al acto también asistía la regidora de Turismo y miembro de Comerç In, Mª José Alhambra.