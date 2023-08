Chella revive a su héroe Carlos Fabra con una novela gráfica

La leyenda de Carlos Fabra Marín (Chella, 1904) comenzó a gestarse el 29 de julio de 1936. Ese día, el entonces sargento de Ingenieros consiguió sofocar la rebelión de oficiales sublevados en el acuartelamiento de Paterna, una acción con la que puso en juego su vida y que permitió mantener Valencia del lado del gobierno constitucional de la República tras el golpe de Estado dirigido por los generales Emilio Mola y Francisco Franco.

87 años después, una novela juvenil ilustrada recupera la figura de Fabra en todas sus dimensiones para ponerla en el lugar que merece en la historia, puesto que sus méritos humanitarios van mucho más allá de aquel gesto que frenó el alzamiento. El militar está considerado un héroe en Chella, donde evitó que los vecinos afines al bando insurrecto sufrieran represalias en la retaguardia republicana.

Precisamente en esta localidad se presentó este lunes "Fabra. Un sargento leal", con la intervención de la hija del protagonista, Leonor Fabra, y de otros descendientes. El acto reunió a 200 personas en el auditorio de Chella.

La obra fue un encargo del Ateneo Republicano de Paterna y se ha distribuido por varios institutos

La publicación, editada por Altolibros, nació a partir de un encargo del Ateneo Republicano de Paterna al guionista de cómics Ricardo Vilbor, con la idea de lanzar una obra didáctica destinada a un público juvenil sobre la vida de Fabra que, además de estar a la venta, se ha distribuido en institutos de Paterna y València. "No conocía al sargento Fabra y cuando empecé a investigar sobre él me dio una vergüenza terrible, me enamoré del personaje en seguida. Su figura tendría que estudiarse en los libros", explica Vilbor, que compagina la escritura con su profesión como profesor de instituto.

El volumen, que avanza por su segunda edición tras agotarse la primera tirada de 500 ejemplares, narra en sus 110 páginas el ascenso del sargento al grado de comandante, su transformación en un héroe popular durante la Guerra Civil y su posterior exilio a Francia, desde donde siguió ayudando a sus compatriotas a ser acogidos, a encontrar empleo y a subsistir sin pedirle el carné a nadie y sin mirar ideologías, mientras seguía combatiendo la dictadura franquista.

Una figura de consenso

"Siempre fue fiel a los valores democráticos y republicanos. Consiguió que en Chella no se represaliase a nadie de derechas y eso le granjeó problemas con algunos comunistas", señala el autor. Durante la presentación del lunes, se sucedieron las anecdótas contadas por varios asistentes del público que expusieron su agradecimiento a Carlos Fabra por salvar a sus familiares durante la contienda y la posguerra.

"Es una figura de consenso que hay que reivindicar. Fabra no es solo patrimonio de los chellinos, sino de los valencianos, de los españoles y de toda la humanidad", incide Vilbor, que lamenta el final que tuvo en Francia, sin poder regresar a España como él deseaba y tras la muerte de un hijo. "Prácticamente murió de pena, porque era un hombre muy familiar", apunta el escritor.

En 2013 Chella restituyó a Fabra los honores que el régimen de Franco le había quitado, con su declaración como hijo predilecto

Hasta 1986 no se autorizó el traslado de los restos mortales del comandante hasta su pueblo natal, que en 2013 le restituyó los honores que el régimen de Franco le había quitado, con su declaración como hijo predilecto. En Chella Carlos Fabra también tiene dedicada una calle.

Desde la editorial Altolibros, Mariano Sánchez subraya la importancia de que la figura de Carlos Fabra "se conozca y no se olvide", como referente "de todas las personas que como él ayudaron a otros tantos sin importar ideologías". Sánchez recalca que el proyecto de "Fabra. Un sargento leal" ha sido "apasionante y muy humano". "Sabemos que a muchos profesores les va a venir muy bien como material complementario para explicar la historia y hacer memoria", apunta. La idea es que después del verano la obra se distribuya por más institutos.

El libro también se puede adquirir en la web de la editorial y en las librerías.